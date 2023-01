Stand: 30.01.2023 10:54 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Kriminalpolizei ermittelt nach dem Fund eines Toten in einer Müllpresse

Nachdem am Sonntag in Norderstedt (Kreis Segeberg) ein Mann tot in der Müllpresse eines Supermarkts gefunden worden ist, ermittelt die Kriminalpolizei. Der 69-jährige war laut Polizei Mitarbeiter im Supermarkt. Er war am Sonntagmorgen von seiner Familie als vermisst gemeldet worden. Wie das Hamburger Abendblatt berichtet, fanden Angehörige sein Auto auf dem Parkplatz und suchten gemeinsam mit einem Wachmann nach ihm. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten den Mann nur noch tot aus der Presse bergen. Laut Polizei deutet vieles auf einen Arbeitsunfall hin. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2023 08:30 Uhr

Meierei Horst soll bestehen bleiben

Die von Bio-Landwirten geführte Traditionsmeierei Horst (Kreis Steinburg) kann weiter auf die Unterstützung ihrer Genossenschaftsmitglieder bauen - unter ihnen die Öko-Melkburen aus Lentföhren im Kreis Segeberg. Bei einer Versammlung wurde am Sonnabend darüber abgestimmt, ob die Genossenschaft aufgelöst werden soll. Dabei stimmten 141 der 155 anwesenden Mitglieder gegen eine Auflösung der Genossenschaft. Die Verantwortlichen wollen bis Mitte Februar 300.000 Euro einwerben, durch einen Kredit oder im besten Fall neue Mitglieder. Die Meierei brachten zuletzt die gestiegenen Energie-, Logistik- und Verpackungspreise in Existenzprobleme. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2023 08:30 Uhr

AKN Ersatzverkehr hat sich eingependelt

Der Schienenersatzverkehr auf der AKN-Linie 1 läuft nach Angaben einer Sprecherin des Verkehrsunternehmens mittlerweile reibungslos. Eine Belastungsprobe sei am Wochenende das Heimspiel des HSV gewesen, so die Sprecherin weiter. Nur ein Bus kam demnach verspätet an der Station Burgwedel in Hamburg an. Die AKN hatte vorab auf eingeschränkte Kapazitäten hingewiesen und den HSV-Fans geraten, rechtzeitig loszufahren. Für den Ausbau der S21 werden Züge der Linie 1 zwischen Ellerau (Kreis Segeberg) und Burgwedel seit zwei Wochen durch Busse ersetzt. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2023 08:30 Uhr

