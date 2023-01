Leiche aus Müllpresse in Norderstedt geborgen Stand: 29.01.2023 17:28 Uhr Der Mann ist laut Feuerwehr in einer Müllpresse neben einem Supermarkt zu Tode gekommen. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Am Sonntag ist ein lebloser Körper in Norderstedt (Kreis Segeberg) in der Müllpresse neben einem Supermarkt entdeckt worden. Dabei soll es sich nach Angaben eines Feuerwehrsprechers um einen Mann handeln. Die Einsatzkräfte seien am frühen Nachmittag alarmiert worden.

Schwierige Aufgabe für die Einsatzkräfte

Die Bergung war laut Feuerwehr sehr aufwendig, da die Presse erst einmal vom Müll befreit werden musste. Rund 40 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Anschließend sei bei dem geborgenen Mann der Tod festgestellt worden. Wie es zu dem Unglück kam ist bislang noch unklar. Die Kriminalpolizei in Pinneberg hat ermittelt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 29.01.2023 | 18:00 Uhr