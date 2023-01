CDU in Schleswig-Holstein bekommt Generalsekretär Stand: 30.01.2023 17:01 Uhr Die CDU digitaler und kinderfreundlicher gestalten und gleichzeitig kritisch auf Kompromisse mit dem Regierungspartner blicken: Das alles hat sich Lukas Kilian als neuer Generalsekretär der CDU in Schleswig-Holstein vorgenommen.

von Stefan Böhnke

Zwei Jahrzehnte hatte die CDU des Landes darauf verzichtet, einen Generalsekretär zu stellen. Im Blickpunkt stand jeweils der Landesvorsitzende. Immer wieder gab es jedoch Stimmen aus der Union, die sich jemanden wünschten, der abseits der Koalitionsdisziplin die CDU-Position vertritt. Jetzt hat CDU-Landeschef und Ministerpräsident Daniel Günther vorgeschlagen, Lukas Kilian zum Generalsekretär zu machen.

Der 36-jährige Kilian sagte NDR Schleswig-Holstein, er sei damals nicht an der Diskussion beteiligt gewesen. "Ich empfinde es aber an sich als eine sinnvolle Maßnahme, dass man als Partei jemanden hat, der unbefangen von einer Koalition nach außen auftreten kann."

Kilian: Kein "Hau-Drauf-General"

Sprachrohr der CDU will der Landtagsabgeordnete sein - aber "kein Hau-Drauf-General" werden. Allerdings sei in der Vergangenheit der Kompromiss mit dem Regierungspartner oft als Parteimeinung wahrgenommen worden. Ohne Kompromisse gehe es nicht, sagt Kilian.

"Aber manchmal muss man nach außen kommunizieren: Wo hat es nicht funktioniert? Das hat nicht viel mit Attacke zu tun, sondern es hat eigentlich damit zu tun, mal deutlich Position zu beziehen. Den ein oder anderen Denkanstoß zu geben."

CDU soll familienfreundlicher werden

Kilian ist 36 Jahre alt und junger Familienvater. Er hat sich vorgenommen, die Partei zu modernisieren und auch inhaltlich weiterzuentwickeln. Aber vor allem soll die Partei auch familienfreundlicher werden, unter anderem durch weniger Termine am Wochenende: "Dass wir zum Beispiel dieses Jahr den Landesparteitag in der Woche durchführen wollen, das ist ein Novum. Und solche Wege müssen wir gehen." Kilian setzt darüber hinaus auf digitale Veranstaltungsformate. Noch nie sei so lebhaft diskutiert worden wie auf dem Parteitag im vergangenen Jahr, wo über das Programm zur Landtagswahl beraten wurde - und der wurde digital durchgeführt, führt er als Beispiel an. Außerdem ermöglichen digitale Veranstaltungen eine Teilnahme, ohne quer durch Schleswig-Holstein fahren zu müssen.

Landesparteitag wählt Generalsekretär

Dass ihn die Aufgabe als Generalsekretär in eine herausgehobene Position in der CDU bringt, ist ihm bewusst. Auf die Frage, ob es ihn reizen würde, in Zukunft auch eine Position in der Regierung zu bekleiden, antwortet er zögerlich. "Aktuell nicht." Er schätze es, Abgeordneter im Landtag zu sein und könne sich dies auch für die nächsten Jahre gut vorstellen. Nach der Entscheidung des Landesvorstandes kann Kilian als designierter Generalsekretär mit der Arbeit beginnen. Im Herbst muss dann noch der Landesparteitag über die Personalie entscheiden.

