Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Kieler Apothekerin erhält Ansgar-Medaille

Die Kieler Apothekerin Maria Schwarte hat für ihr langjähriges soziales Engagement die Ansgar-Medaille des Hamburger Erzbistums erhalten. Die Medaille ist die höchste Auszeichnung, die das Erzbistum vergibt. Die Verleihung fand am Sonntag im St. Marien-Dom in Hamburg statt. Maria Schwerte und ihr Team helfen im St. Antoniushaus in Kiel und unterstützen dort Menschen mit Behinderungen. Die Kielerin ist eine von insgesamt drei Schleswig-Holsteinern, die mit der Ansgar-Medaille ausgezeichnet wurden. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2023 08:30 Uhr

Gefährliche Körperverletzung: Prozessbeginn in Kiel

Heute beginnt der Prozess um gefährliche Körperverletzung vor dem Kieler Landgericht. Laut Anklage sollen drei Männer im Juni vergangenen Jahres nach einem Streit einen Mann schwer verletzt haben. Das Opfer erlitt dabei einen Nasenbeinbruch sowie mehrere Schnittverletzungen im Gesicht, an den Armen und im Rücken. Auch seine Milz wurde verletzt, so dass zwischenzeitlich Lebensgefahr bestand. Die Urteile gegen die drei Angeklagten wollen die Richter laut Landgericht voraussichtlich Ende April verkünden. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2023 08:30 Uhr

Wohnmobilbrand in Kronshagen

Laut Polizei brannte in der vergangenen Nacht ein Wohnmobil in Kronshagen (Kreis Rendsburg-Eckernförde) komplett aus. Verletzt wurde dabei niemand. Durch den starken Wind sprangen die Flammen auf ein zweites Fahrzeug über, dieses wurde dadurch beschädigt. Die Ursache für das Feuer steht noch nicht fest. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2023 08:30 Uhr

Computermuseum Kiel lädt zu Vortrag ein

In einem Vortrag im Kieler Computermuseum geht es am Montag um die Frage: Wie haben sich die Fähigkeiten von Maschinen in den vergangenen Jahrzehnten verändert? Der IT-Berater Maximilian Middeke erläutert, wie sich die Maschinentechnik weiterentwickelt hat, welche Rolle Computer dabei spielten und welche Fähigkeiten moderne Maschinen in der Zukunft noch haben werden. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im Eichenbergskamp 6. Der Eintritt ist frei. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2023 08:30 Uhr

