Messerattacke in Zug von Kiel nach Hamburg: Zwei Tote in Brokstedt Stand: 25.01.2023 16:57 Uhr Am Mittwochnachmittag ist in der Bahn von Kiel nach Hamburg ein Mann mit einem Messer auf andere Zugreisende losgegangen. Er konnte festgenommen werden.

Bei einer Messerattacke eines Manns auf Passagiere in einem Regionalexpress von Kiel nach Hamburg sind am Mittwoch zwei Menschen getötet worden. Mehrere Menschen seien verletzt worden, sagte ein Sprecher der Bundespolizei in Flensburg. Nach Angaben der Bundespolizei war der Mann kurz vor 15 Uhr vor der Ankunft im Bahnhof Brokstedt (Kreis Steinburg) mit einem Messer auf Reisende losgegangen.

"Es ist ganz furchtbar", sagte Schleswig-Holsteins Innenministerin Sabine Sütterlin-Waack bei einer ersten Stellungnahme zur Tat, "wir sind ganz erschrocken und entsetzt, dass sowas passiert ist." Die Landespolizei und die Bundespolizei seien vor Ort, die Staatsanwaltschaft ermittelt.

Mutmaßlicher Täter festgenommen

Polizisten hätten den Mann kurz darauf in Brokstedt festgenommen. Wie die Polizei mitteilt, sind die Hintergründe noch unklar. Der Bahnhof wurde für die polizeilichen Maßnahmen gesperrt.

