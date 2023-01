Stand: 30.01.2023 10:09 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Task Force für die Dünentherme in St. Peter-Ording gegründet

So schnell wie möglich wieder öffnen - das ist das Ziel für die Dünentherme in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland), so der Plan von Bürgermeisters Jürgen Ritter (Allgemeine Wählergemeinschaft/AWG) und der Tourismuschefin Katharina Schirmbeck. Die Therme wurde aufgrund hoher Energiekosten am 18. Januar geschlossen. Die Schließung sei alternativlos gewesen, um die finanziellen Risiken zu minimieren, so Bürgermeister Ritter. Jetzt müsse es aber darum gehen, einen Ausweg aus dem Dilemma zu finden. Die Dünentherme sei einer der wichtigsten touristischen Anziehungspunkte. Zur Zeit würden alle Möglichkeiten ausgelotet, um das Bad möglichst bald wieder öffnen zu können. Dazu gehörten unter anderem die ständige Analyse der aktuellen Entwicklung auf dem Energiemarkt, so Schirmbeck. Die Task Force soll bereits am 8. Februar die erarbeiteten Vorschläge präsentieren. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2023 08:30 Uhr

Genossenschaft ist für den Erhalt der Meierei Horst

Die Traditionsmeierei in Horst (Kreis Steinburg) kämpft derzeit ums Überleben. Hohe Energiekosten sorgen momentan für Probleme. Laut einem Vorstandsmitglied der Meiereigenossenschaft haben sich diese seit dem vergangenen Jahr nahezu verdoppelt. Außerdem seien die Kosten für Logistik und Verpackungsmaterial um rund 30 Prozent gestiegen. Am vergangenen Sonnabend hat es eine Mitgliederversammlung der Genossenschaft gegeben, um über die Zukunft der Meierei zu beraten. Dort gab es ein deutliches Votum für den Erhalt der Genossenschaft: von 155 Mitgliedern stimmten 141 gegen eine Auflösung. Nun soll versucht werden, bis Mitte Februar mindestens 300.000 Euro einzuwerben. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2023 08:30 Uhr

Seehundstation Friedrichskoog empfängt den Umweltminister

Die Seehundstation in Friedrichskoog (Kreis Dithmarschen) empfängt heute den Umweltminister Tobias Goldschmidt (Grüne). Goldschmidt eröffnet die Dauerausstellung "Robbenblick" rund um den Seehund und die Kegelrobbe. Diese gewährt den Gästen unter anderem auf interaktive Weise Einblicke in die Arbeit der Station, wie den Ablauf von Aufzucht und Rehabilitation der Robben. In einer großen Halle im Erdgeschoss gibt es zudem einen Einblick in den Lebensraum der beiden heimischen Robbenarten und es werden die Themen Gefährdungen und Schutzmaßnahmen vorgestellt. Die Ausstellung "Robbenblick" ist ab Dienstag für alle Besucher eröffnet. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2023 08:30 Uhr

Fahrten von und nach Helgoland fallen aus

Aufgrund des stürmischen Wetters finden am Montag keine Fahrten von und nach Helgoland statt, erst am Dienstag wieder: Um 10.30 Uhr ab Cuxhaven und um 16 Uhr von Helgoland. | NDR Schleswig-Holstein 30.01.2023 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 30.01.2023 | 08:30 Uhr