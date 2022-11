Stand: 03.11.2022 13:31 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Diakonie fordert koordinierte Hilfe für Geflüchtete

Mit Blick auf die stetig wachsende Zahl von Geflüchteten macht sich die Diakonie Schleswig-Holstein für einen Schulterschluss aller Beteiligten stark. Sie wünscht sich einen runden Tisch mit Land und Kommunen, Wohlfahrtsverbänden sowie der Kirchen und dem Flüchtlingsrat, um die Engpässe bei der Unterbringung, Beratung und Begleitung aufzulösen. Von Januar bis September dieses Jahres sind nach Angaben des Landesamtes 46.000 Zugewanderte erfasst worden. Vor diesem Hintergrund berichten Geflüchtetenunterkünfte im ganzen Land von einer zunehmenden Überlastung. Um hier gegenzusteuern, hat die Landesregierung für Freitag (04.11.) die kommunalen Landesverbände zu einem Flüchtlingsgipfel eingeladen. | NDR Schleswig-Holstein 04.11.2022 08:00 Uhr

Radfahrerin stirbt nach Verkehrsunfall in Kaltenkirchen

Eine 71-jährige Frau ist nach einem Zusammenstoß mit einem Auto ums Leben gekommen. Wie die Polizei heute mitteilte, erlag sie in der Nacht in einem Hamburger Krankenhaus ihren Verletzungen. Sie war gestern Vormittag auf ihrem Rad in Richtung Kaltenkirchener Innenstadt (Kreis Segeberg) unterwegs und überquerte vorfahrtsberechtigt die Straße, als sie an der Einmündung Alvesloher Straße/Am Hohenmoor von dem Wagen einer 40 Jahre alten Autofahrerin erfasst wurde. Der genaue Unfallhergang ist noch nicht ermittelt, die Polizei bittet mögliche weitere Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 04191-30880. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2022 12:30 Uhr

SH-Landtag befragt Corona-Experten

Wie wird sich die Corona-Situation im bevorstehenden Winter entwickeln? Welche Schutzmaßnahmen sind erforderlich? Zu diesen Themen befragen Landespolitiker heute in Kiel verschiedene Experten. Denn in Schleswig-Holstein gibt es kaum noch Menschen, die nicht gegen Corona geimpft sind, oder noch keine Infektion durchgemacht haben. Die meisten haben also einen gewissen Schutz gegen Corona aufgebaut. Dieser Meinung ist der Kieler Virologe Helmut Fickenscher, der die Landesregierung in Sachen Corona berät. Daher sollten die wenigen Corona-Maßnahmen, die es noch gibt, aus seiner Sicht reduziert werden. Ähnlich äußerte sich der Virologe Hendrik Streeck, der eine Isolation bei einer Corona-Infektion nicht mehr für sinnvoll hält. Wer keine Symptome hat, könne auch arbeiten gehen, so Streeck. Unter Umständen mit einer FFP2-Maske. In Schleswig-Holstein sind die Infektionszahlen zuletzt wieder gesunken. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2022 12:00 Uhr

St. Peter-Ording: Gemeinde will 500 neue Wohnungen bauen

Die Gemeinde St.Peter-Ording will in den kommenden fünf Jahren 500 neue Wohnungen schaffen. Laut Bürgermeister Jürgen Ritter (Allgemeine Wählergemeinschaft, kurz AWG) soll dies mit dem sogenannten Kommunalen Liegenschafts-Management, KLM, möglich werden. Die Gemeindevertretung habe jetzt einstimmig die Gründung dieser Gesellschaft als Eigenbetrieb der Gemeinde beschlossen, sagte Ritter. Die KLM solle Grundstücke ankaufen und so bezahlbaren Wohnraum schaffen und verwalten. Zunächst ist geplant, ein Neubaugebiet im Ortsteil St. Peter-Böhl zu erschließen. Ziel sei es, Wohnungen vor allem für junge Familien anzubieten, die nicht nur in St. Peter-Ording arbeiten, sondern auch im Ort leben wollten, so Ritter weiter. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2022 8:30 Uhr

Nach tödlichen Schüssen in Heide: Mahnwache geplant

Nach den tödlichen Schüssen auf eine Frau in Heide am Montag, soll am Freitag dort eine Mahnwache geben. Der Ratsherr der Linken, Thomas Palm, sowie das Bündnis "Dithmarschen ist bunt" haben dazu aufgerufen. Gemeinsam wolle man trauern und ein Zeichen gegen den Femizid setzen, sagte ein Sprecher. Die Mahnwache soll am Freitag um 18 Uhr am Kaiser-Wilhelm-Platz stattfinden, nur einige hundert Meter vom Tatort in der Heider Klaus-Groth-Straße entfernt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern unterrdessen an. Der Tatverdächtige hatte sich selbst der Polizei gestellt, ein Haftrichter hat mittlerweile Haftbefehl erlassen. Der Mann aus Chemnitz befindet sich in Untersuchungshaft. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2022 08:30 Uhr

Bisher zu wenig Flächen für Northvolt-Ansiedlung bei Heide

Die bei Heide geplante Batteriefabrik des schwedischen Unternehmens Northvolt sorgt weiter für Unruhe. Auf insgesamt 160 Hektar soll in den Gemeinden Norderwöhrden und Lohe-Rickelshof (beide Kreis Dithmarschen) gebaut werden. Doch dort gibt es zurzeit keine ausreichend große Fläche, sondern nur zwei Teilstücke. Eine zusammenhägende Bebauung würde daher schwierig. Außerdem fehlen laut Amt Heider Umland noch einige Gutachten, bevor die betroffenen Gemeinden das notwendige Baurecht schaffen können. Wirtschafts-Staatssekretär Tobias von der Heide (CDU) sagte am Mittwoch im Wirtschaftsausschuss des Landtags, das Projekt sei nicht in Gefahr. Es könne allerdings sein, dass zuerst in den USA und erst danach bei Heide gebaut werde. Hintergrund sind die hohen Energiepreise hier in Deutschland und auf der anderen Seite attraktive Subventionen in den Vereinigten Staaten. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2022 08:00 Uhr

A7: Kleinbus stößt mit Lkw zusammen

Zwischen Bad Bramstedt und Kaltenkirchen hat es auf der A7 Richtung Hamburg kurz vor drei Uhr gekracht. Laut Autobahnpolizei war der Fahrer eines Kleinbusses zu schnell unterwegs und touchierte dabei einen Lkw. Daraufhin sei der Bus ins Schleudern geraten. Die beiden Insassen kamen nach Angaben der Einsatzkräfte leicht verletzt ins Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2022 08:00 Uhr

Günther zufrieden mit MPK-Ergebnissen

Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hat die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz begrüßt. Es gebe nun eine Perspektive für Bürger und Unternehmen im Land für diesen Winter und eine Einigung darüber, wie sich Bund und Länder die Kosten teilen. Immer wieder hatte Günther den Bund kritisiert und ihm vorgeworfen, in der Energiekrise zu langsam zu handeln und die Bürger im Unklaren zu lassen. Nach der dreistündigen Konferenz mit Kanzler Olaf Scholz (SPD) sagte er, der Knoten sei nun durchschlagen. Mit Gas- und Strompreisdeckel könnten sich Unternehmen und Bürger nun darauf einstellen, was finanziell auf sie zukommt. Günther nannte es eine gute Nachricht, dass sich Bund und Länder auf ein Deutschlandticket im Nah- und Regionalverkehr verständigt haben. Für Schleswig-Holstein sei es aber vor allem wichtig, dass sich der Bund mit einer weiteren Milliarde auch am Ausbau des ÖPNV beteiligt. Auch bei der Kostenverteilung für die Integration von Flüchtlingen hat der Bund noch einmal erheblich nachgebessert. Das sei, so Günther, eine Entlastung, die den Ländern hilft. Beim Wohngeld konnten die Länder sich nicht durchsetzen: Es bleibt bei einer Kostenaufteilung zwischen Bund und Ländern. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2022 06:00 Uhr

Kritik an der geplanten Schließung von Corona-Impfzentren in SH

Weil die finanzielle Beteiligung des Bundes nicht geklärt ist, hatte das Gesundheitsministerium angekündigt, dass es mit Beginn des neuen Jahres nur noch sieben statt bisher 15 Impfzentren in Schleswig-Holstein geben soll. Der Leiter des Gesundheitsamtes im Kreis Rendsburg-Eckernförde, Stephan Ott sagte, grundsätzlich sei es richtig, die Impfzentren irgendwann zu schließen, der Zeitpunkt sei aber der falsche. Er forderte, die Zentren bis zum Ende des Winters offen zu lassen, da der Bedarf an Impfungen derzeit steige. Außerdem seien weitere Corona- und Grippewellen zu erwarten, so Ott. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2022 06:00 Uhr

Handball: Unentschieden für Kiel in der Champions League

Die Handballer des THW Kiel haben am Mittwochabend einen Champions-League-Heimsieg gegen Aalborg HB verpasst. Die Zebras trennten sich von dem Club aus Dänemark 36:36. Damit halten die Dänen in der Tabelle ihren Zwei-Punkte-Vorsprung vor dem deutschen Rekordmeister, dessen Aussichten auf die direkte Qualifikation für das Viertelfinale nur noch gering sind. Eine knappe Woche nach der herben 30:38-Pleite in Nantes zeigten sich die Kieler zwar deutlich verbessert, offenbarten aber weiterhin viele Schwächen in der Defensive. In der zweiten Handball Bundesliga gelang dem VFL Lübeck Schwartau am Mittwoch dagegen ein Sieg. Das Team gewann mit 29:28 gegen Bietigheim. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2022 06:00 Uhr

Wetter: Stürmische Böen an der Nordsee erwartet

Am Donnerstag gibt es viele Wolken, daneben hin und wieder etwas Sonne und kaum Regen, in den meisten Regionen bleibt es trocken. Die Höchstwerte liegen bei 12 bis 14 Grad. Vor allem an der Nordsee werden stürmische Böen erwartet. In der Nacht wird es dann zunehmend wolkig bis stark bewölkt, im Verlauf von der Nordsee und Elbe her gibt es gebietsweise Regen. Die Tiefstwerte liegen bei 11 bis 8 Grad. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2022 06:00 Uhr

