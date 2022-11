Champions League: Erneuter Punktverlust für den THW Kiel Stand: 02.11.2022 22:22 Uhr Die Handballer des THW Kiel kommen in der Champions League nicht in Schwung. Gegen Aalborg Handbold gab es den nächsten Punktverlust: Es reichte im Heimspiel am Mittwochabend nur zu einem 36:36 (17:16).

von Johannes Freytag

Damit halten die Dänen in der Tabelle ihren Zwei-Punkte-Vorsprung vor dem deutschen Rekordmeister, dessen Aussichten auf die direkte Qualifikation für das Viertelfinale nur noch gering sind. Eine knappe Woche nach der herben 30:38-Pleite in Nantes zeigten sich die Kieler zwar deutlich verbessert, offenbarten aber weiterhin viele Schwächen in der Defensive. Vor allem Torwart Niklas Landin bekam gegen seinen künftigen Club kaum eine Hand an den Ball. Deutlich besser machte es Tomas Mrkva mit insgesamt zehn Paraden.

Wiencek: "Wir haben Moral bewiesen"

"Ganz zufrieden kann ich nicht sein", sagte THW-Kreisläufer Patrick Wiencek, "wir hatten uns vorgenommen zu gewinnen. Allerdings bin ich mit dem Kampf, dem Einsatz der Mannschaft sehr zufrieden. Wir haben Moral bewiesen, haben alles gegeben. Wir hatten nach Nantes aber auch etwas wiedergutzumachen."

Bereits am Sonnabend (20.30 Uhr) geht es für die Kieler in der Bundesliga mit dem Heimspiel gegen den TBV Lemgo Lippe weiter, in der Champions League empfangen die "Zebras" als nächstes den FC Barcelona. Die noch verlustpunktfreien Katalanen gastieren am 24. November (18.45 Uhr) an der Förde.

Mrkva bringt THW zurück ins Spiel

Keine 30 Sekunden waren gespielt, da schien der THW einen Auftakt nach Maß erwischt zu haben. Aalborgs Henrik Mollgard Jensen kassierte eine zwei Minuten-Strafe und Niclas Ekberg trat zum Siebenmeter an. Doch der ansonsten so sichere Schwede scheiterte erst an Gäste-Keeper Simon Gade und warf dann im zweiten Versuch neben das Tor.

THW Kiel - Aalborg Handbold 36:36 (17:16) Tore Kiel: Johansson 9/2, Bilyk 7, Voigt 5, Reinkind 5, Weinhold 2, Wiencek 2, Ekberg 2/2, Fraatz 2, Duvnjak 1, Överby 1

Tore Aalborg: Hansen 7/6, Palmarsson 6, Nielsen 5, Hoxer 5, Barthold 4, Claar 3, Flodman 3, Sandell 2, Björnsen 1

Strafen: 1 / 3

Zuschauer: 6.727

Und so rannten die "Zebras" anschließend permanent einem Rückstand hinterher, der nach einem Treffer des Ex-Kielers Aron Palmarsson sogar auf drei Tore anwuchs (10./5:8). Während nahezu jeder Versuch der Dänen im Netz landete, parierte Aalborgs Gade hingegen zahlreiche freie Würfe der Gastgeber. Erst mit Mrkva im Tor gewann der THW an Sicherheit (20./12:12). Kurz vor der Pause gingen die Hausherren durch Nikola Bilyk erstmals in Führung (28./16:15).

Kiel mit zwei Gegentoren in Überzahl

Im zweiten Durchgang war es dann das "enge Spiel", das THW-Coach Filip Jicha im Vorfeld angekündigt hatte. Es ging auf der Platte hin und her, erst nach einem erneut vergebenen Siebenmeter von Ekberg und einem 3:0-Lauf trotz zwischenzeitlicher Unterzahl lag Aalborg plötzlich wieder mit drei Toren vorne (38./23:20).

Packende Schlussphase

Es dauerte lange, bis die Gastgeber ihre Lücken in ihrer Defensive geschlossen bekamen, peu à peu kämpften sie sich zurück und gingen zehn Minuten vor dem Ende durch einen verwandelten Siebenmeter von Eric Johansson mit 30:29 in Führung.

Kurz darauf waren es sogar zwei Treffer, mit denen Kiel vorne lag, doch Aalborg nutzte wieder zwei Abwehrfehler und glich erneut aus (57./32:32). Sekunden vor dem Ende vergab Bilyk die Möglichkeit zum Siegtreffer.

