Champions League: Nantes nimmt Kiel auseinander

Stand: 27.10.2022 22:19 Uhr

Der THW Kiel tut sich weiter schwer in der Champions League. Im fünften Gruppenspiel kassierten die Handballer von der Förde am Donnerstag die dritte Niederlage und kamen beim 30:38 (15:20) in Nantes heftig unter die Räder.