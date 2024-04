Stand: 26.04.2024 07:26 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Sperrung A23 in Richtung Heide

Von heute Abend 21 Uhr bis Montag 5 Uhr wird die A23 in Richtung Heide voll gesperrt. Der Grund sind laut zuständiger Autobahn GmbH die vielfältigen Schäden auf der A23. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Eigentlich sollte laut Autobahn GmbH im Zuge der Fahrbahnerneuerung in Fahrtrichtung Hamburg auch die Gegenrichtung erneuert werden. Die Arbeiten mussten aber aufgrund des schlechten Wetters verschoben werden. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2024 07:00 Uhr

Ver.di ruft zu Warnstreik im Handel auf

Die Gewerkschaft ver.di hat zu einem Warnstreik im Groß- und Außen- sowie Einzelhandel aufgerufen. Für Beschäftigte im Einzelhandel fordern sie 2,50 Euro mehr pro Stunde. Betroffen ist unter anderem IKEA in Kiel und Lübeck. Der Fokus liegt laut ver.di-Verhandlungsführer Bert Stach auf dem Einrichtungshaus, da sie ein wesentlicher Player in den Kommissionen der Arbeitgeberseite sind und sich für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stark machen sollen. Aber auch einige Lager, die zum Großhandel gehören, sind aufgerufen, so Stach weiter. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2024 06:00 Uhr

Neuer Radschnellweg in Lübeck

Ab Herbst diesen Jahres soll in Lübeck und Umgebung der landesweit erste Radschnellweg gebaut werden. Er ist elf Kilometer lang und führt von Groß Grönau (Kreis Herzogtum Lauenburg) über Lübeck nach Bad Schwartau (Kreis Ostholstein). Die Planung dauerte etwa sieben Jahre. Die Lübecker Verkehrsplaner kritisieren nach eigenen Angaben, dass Politik und Gesellschaft eher skeptisch auf neue Radwege reagieren, gerade, wenn es darum geht, dass Parkplätze verschwinden könnten und es weniger Platz für Autos gibt. Es braucht laut Verkehrsplaner ein Umdenken in der Gesellschaft hin zu einem fahrradfreundlichen Verkehrsnetz. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2024 06:00 Uhr

Recyclinghof in Reinbek: Mehr als 100 Tonnen Schrott in Flammen

In Reinbek im Kreis Stormarn waren am Donnerstagnachmittag etwa 100 Feuerwehrleute damit beschäftigt, ein Feuer auf einem Recyclinghof zu löschen. Laut Polizei waren am Nachmittag etwa 100 bis 150 Tonnen Schrott in Brand geraten. Ein Feuerwehrmann wurde verletzt. Die Löscharbeiten konnten erst gegen 21 Uhr beendet werden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2024 06:00 Uhr

Gutachter im Brokstedt-Prozess hält Angeklagten für schuldfähig

Der psychiatrische Gutachter im Mordprozess um die Messerattacke im Regionalzug bei Brokstedt (Kreis Steinburg) hält den Angeklagten für schuldfähig. Nach dem Gutachten leidet der Angeklagte zwar an einer schweren posttraumatischen Belastungsstörung in Folge von traumatischen Erlebnissen in seiner Heimatstadt Gaza, aber sei zur Einsicht und Steuerung fähig. Der Gutachter sieht keinen Grund für eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus. Eventuell könne eine Sicherungsverwahrung nötig sein, weil Ibahim A. gefährlich für die Allgemeinheit sein könnte, betont der Psychiater. Das Urteil des Gerichts wird am 15. Mai erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2024 06:00 Uhr

Brand in einem Dönerladen in Elmshorn

In einem Dönerladen in Elmshorn (Kreis Pinneberg) ist es am Donnerstagabend zu einem sogenannten Fettbrand in der Abluftanlage gekommen. Die Feuerwehr musste die Zwischendecke entfernen, um den Brand schnell löschen zu können. Nach Angaben der Polizei mussten etliche Kunden aus dem Schnellimbiss geholt werden. Verletzt wurde niemand. | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2024 06:00 Uhr

Wetter: Wechselnd bewölkt, vereinzelt Gewitter möglich

Über den Tag gibt es zeitweise Regen, der nach Osten abzieht. Dahinter folgen wechselnde Bewölkung und gebietsweise Schauer. Vereinzelt kann es Gewitter geben. In der zweiten Tageshälfte wird es von der Nordsee her trockener und sogar die Sonne ist zeitweise zu sehen. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 Grad in Großenbrode (Kreis Ostholstein) und 11 Grad in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland). | NDR Schleswig-Holstein 26.04.2024 06:00 Uhr

