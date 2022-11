Stand: 03.11.2022 09:28 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Husum: Peter Harry Carstensen übergibt Spenden

Der ehemalige Ministerpräsident Peter Harry Carstensen (CDU) wird heute eine größere Spende an die Tafel in Husum übergeben. Er hatte bei Unternehmerinnen und Unternehmern in Schleswig-Holstein persönlich um Spenden gebeten. "Wir wissen, dass für viele Leute ein schwerer Winter kommt - Inflation, große Steigerung von Heizkosten. Und es haben viele nicht viel Geld", sagte Carstensen. Bei seiner privaten Spenaktion sind mehrere Rollcontainer mit Konservendosen, Würstchen und anderen Lebensmitteln wie Haferflocken zusammengekommen. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2022 08:30 Uhr

Verkehrsunfall in Flensburg

In Flensburg ist ein Autofahrer bei einem Unfall in der Friesischen Straße leicht verletzt worden. Nach Polizeiangaben kam der Senior an einer Verkehrsinsel mit seinem Kleinwagen von der Straße ab und stieß gegen einen Baum. Eine Behandlung im Krankenhaus lehnte der Mann ab, er ließ sich von seinem Enkel abholen. Das stark beschädigte Auto wurde abgeschleppt. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2022 08:30 Uhr

Nordfriesland: Spendenaufruf für die Kriegsgräberfürsorge

Unterstützt von zivilen Sammlern sammelt die Bundeswehr in den kommenden Wochen in Nordfriesland wieder Spenden für die Kriegsgräberfürsorge. Das Geld kommt der Pflege von Gräbern und Friedensdenkmälern zugute, "zum Beispiel auf der Insel Pellworm", sagt Peter Post vom Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V. Die Bundeswehr sowie die Zivilsammler haben Ausweise dabei, die sie teilweise offen tragen. Wenn man um eine Spende für den Volksbund gebeten wird, könne man demnach sicher sein, "dass da nichts in irgendwelchen dunklen Kanälen verschwindet", sagte Post | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2022 08:30 Uhr

