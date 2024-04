Feuer auf Recyclinghof in Reinbek gelöscht Stand: 26.04.2024 06:50 Uhr Auf dem Außengelände eines Entsorgungsbetriebs in Reinbek ist am Donnerstagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Mehr als 100 Tonnen Metallschrott standen in Flammen - aus bislang unbekannter Ursache.

Rund um Reinbek (Kreis Stormarn) ist gestern Nachmittag eine große Rauchsäule zu sehen gewesen. Noch am Donnerstagabend waren rund 100 Feuerwehrleute damit beschäftigt, das Feuer auf dem Recyclinghof in der Carl-Zeiss-Straße zu löschen. Nach Angaben der Rettungsleitstelle standen am Nachmittag etwa 100 bis 150 Tonnen Metall- und Elektroschrott in Flammen. Gegen 21 Uhr wurden die Löscharbeiten beendet. Ein Feuerwehrmann wurde dabei verletzt. Die Brandursache ist derzeit noch unklar.

Wegen der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner zwischenzeitig über die Warnapp NINA dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Am Abend konnte die Warnung aufgehoben werden.

Weitere Informationen So ist die Feuerwehr im Land ausgerüstet Schweres Gerät für schwere Einsätze. Die richtigen Fahrzeuge sind wichtig für eine effektive Arbeit und Brandbekämpfung der Feuerwehren im Land. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 26.04.2024 | 06:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kreis Stormarn