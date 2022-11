Stand: 03.11.2022 11:18 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Personalprobleme sorgen für Zugausfälle in der Region

Weil zu viele Lokführer krank sind, streicht die Deutsche Bahn nach eigenen Angaben zahlreiche Fahrten im Regionalverkehr. Betroffen sind nach Unternehmensangaben unter anderem die Verbindungen zwischen Lübeck und Hamburg, Kiel sowie Travemünde. Für diese Strecken gibt es einen Ersatzverkehr. Wie viele Lokführer erkrankt sind, teilte die Bahn nicht mit. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2022 08:30 Uhr

Nach Messerattacke in Lübeck: Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Mann hat im Westpreußenring in Lübeck-Kücknitz mindestens zweimal auf einen Bewohner eines Reihenhauses mit einem Messer eingestochen. Nach Angaben der Polizei konnte der Angreifer flüchten und der Verletzte musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Nun hofft die Polizei auf Zeugen der Tat. Der Angreifer wird als 1,80 Meter groß beschrieben. Er habe eine südländische Erscheinung und einen Drei-Tage-Bart getragen. Bekleidet war der Mann mit einer Wollmütze und dunkler Oberbekleidung. Wer Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeistation in Kücknitz zu melden. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2022 08:30 Uhr

Nachtbaustelle auf der A1

Zwischen der Anschlussstelle Reinfeld und dem Autobahnkreuz Lübeck in Richtung Norden gibt es von heute Abend an eine teilweise Sperrung. Ab 19:00 Uhr und bis 6:00 Uhr morgen früh wird laut Autobahn GmbH Nord eine Betonplatte erneuert. Der Verkehr wird während der Arbeiten einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2022 08:30 Uhr

Tunnelsperrung in Lübeck geplant

Weil die Lüftungssysteme überprüft werden sollen, wird der Herrentunnel in Lübeck am Freitagabend gesperrt - auch für Linienbusse und den Shuttle-Bus. Der Verkehr soll nach Angaben der Stadt ab 17:00 Uhr zunächst einspurig in beide Richtungen durch die Nordröhre geleitet werden, für etwa 20 bis 22 Uhr ist eine Vollsperrung geplant. Anschließend wird der Verkehr wieder durch die Nordröhre geführt. Voraussichtlich ab Mitternacht kann der Tunnel wieder komplett freigegeben werden. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2022 08:30 Uhr

Das Studio Lübeck liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region - rund um Lübeck sowie aus den Kreisen Ostholstein und Herzogtum Lauenburg.

