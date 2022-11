Stand: 03.11.2022 11:19 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Weitere Zugausfälle im Regionalverkehr

Seit Tagen fallen in Schleswig-Holstein viele Regionalzüge aus, weil sich laut der Deutschen Bahn zu viele Lokführer krankgemeldet haben. Auf der Strecke zwischen Bad Oldesloe und Hamburg wurden heute Morgen vier Verbindungen gestrichen, ein Zug fuhr verspätet. Die deutsche Bahn setzte als Ersatz erneut Busse ein. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2022 08:30 Uhr

Kabelumstellung bei Vodafone

Wer in Elmshorn oder Großhansdorf wohnt und Vodafone-Kunde ist, findet in seinem Fernseher möglicherweise von heute an nicht mehr alle TV-Programme an ihrem bisherigen Platz. Grund ist, dass das Unternehmen zurzeit deutschlandweit das Kabelnetz umstellt und dabei einige Sender auf andere Frequenzen legt. Ein Sendersuchlauf am Kabelreceiver oder TV-Gerät hilft, das Programm wieder wie gewohnt zu empfangen. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2022 08:30 Uhr

Neues Marketing für die Wirtschaft: Südholstein aus der Vogelperspektive

Die Gemeinden der sogenannten Nordgate-Region entlang der A7 haben ein neues Marketing-Tool gestartet. Bislang konnten Interessenten für eine Gewerbefläche nur Exposés per Post oder Mail bekommen, jetzt zeigt eine 360-Grad-Tour die Region interaktiv aus etwa 100 Metern Höhe. Dazu gibt es mit einem Klick konkrete Informationen über freie Gewerbeflächen: die Größe, die Entfernung zur nächsten Autobahn, zu Bahnhöfen oder Hotels und auch darüber, welche Unternehmen die neuen Nachbarn wären. Laut Wirtschaftsminister Claus Ruhe Madsen (parteilos) ist Nordgate damit Vorreiter in Sachen digitaler Vermarktung. Beteiligt sind die Kommunen Bad Bramstedt, Kaltenkirchen, Henstedt-Ulzburg, Quickborn, Norderstedt und Neumünster. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2022 08:30 Uhr

