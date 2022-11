Stand: 03.11.2022 11:01 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Büdelsdorf: Kritik an geplanter Schließung von Impfzentren

Wie die Landesregierung am Mittwoch mitteilte, will sie sieben der aktuell 15 Impfzentren im Land schließen. Nach Angaben des Kreises Rendsburg-Eckernförde soll auch der Standort Büdelsdorf geschlossen werden. Der Kreis reagiert überrascht und kritisiert die kurzfristige Aussage des Ministeriums. Der Chef des Kreisgesundheitsamtes, Stephan Ott, reagierte mit einem schriftlichen Statement. Ihm sei klar, dass Impfzentren aus Kostengründen nicht ewig laufen können. Doch sei der Zeitpunkt die Standorte am Jahresende zu schließen unglücklich. Ein neuer Impfstoff der gut nachfragt werde, plus eine Grippewelle werde das Gesundheitssystem zusätzlich belasten. Deswegen sind nach Ansicht Otts die Impfzentren weiter wichtig.doch der Zeitpunkt. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2022 8:30 Uhr

Kiel: Neue Mobilitätsstation am Wilhelmplatz

Die Stadt Kiel bekommt eine zusätzliche Mobilitätsstation am Wilhelmplatz. Die Bauarbeiten haben bereits begonnen. Neben den bereits existierenden Carsharingstationen und einer Ladesäule für E-Autos, kommen jetzt zwei abschließbare Fahrradanlagen für 24 Räder und 4 Lastenräder sowie ein Unterstand für 18 Fahrräder dazu. Außerdem kommen eine Fahrradservicestation mit Luftpumpe und eine Abstellfläche für E-Scooter dazu. Für die Bauarbeiten wird der Parkplatz an der Stephan-Heinzel-Straße Ecke Kronshagener Weg bis April kommenden Jahres gesperrt sein. Auch der Geh- und Radweg sind in der Zeit dort gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2022 8:30 Uhr

THW trennt sich mit Unentschieden

Der THW Kiel hat am Mittwochabend zuhause seinen dritten Erfolg in der Champions League verpasst: Das Team trennte sich in der Kieler Arena gegen den dänischen Vize-Meister aus Aalborg unentschieden. Der Endstand vor knapp 6.700 Zuschauern lautete 36:36. Mikkel Hansen war dabei für den THW mit neun Treffern bester Werfer für die Kieler. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2022 8:30 Uhr

