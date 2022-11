Stand: 03.11.2022 08:50 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

St. Peter-Ording: Gemeinde will 500 neue Wohnungen bauen

Die Gemeinde St.Peter-Ording will in den kommenden fünf Jahren 500 neue Wohnungen schaffen. Laut Bürgermeister Jürgen Ritter (Allgemeine Wählergemeinschaft, kurz AWG) soll dies mit dem sogenannten Kommunalen Liegenschafts-Management, KLM, möglich werden. Die Gemeindevertretung habe jetzt einstimmig die Gründung dieser Gesellschaft als Eigenbetrieb der Gemeinde beschlossen, sagte Ritter. Die KLM solle Grundstücke ankaufen und so bezahlbaren Wohnraum schaffen und verwalten. Zunächst solle ein Neubaugebiet im Ortsteil St. Peter-Böhl erschlossen werden. Ziel sei es, Wohnungen vor allem für junge Familien anzubieten, die nicht nur in St. Peter-Ording arbeiten, sondern auch im Ort leben wollten, so Ritter weiter. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2022 8:30 Uhr

Unfall mit zwei Pkw in Eidelstedt

Laut der Leitstelle Nord sind am Mittwoch gegen 17.30 Uhr zwei Pkw auf der Wittendüner Alle in St. Peter-Ording (Kreis Nordfriesland) frontal zusammengestoßen. Bei dem Unfall wurden fünf Personen verletzt, eine davon schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte sie ins Westküstenklinikum Heide. Die Wittendüner Allee in Richtung Tating musste wegen der Rettungsarbeiten für mehrere Stunden voll gesperrt. Wie es zu dem Unfall kam, ist noch unklar. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2022 8:30 Uhr

Husum: Peter Harry Carstensen übergibt Spenden an Tafel

Der ehemalige Ministerpräsident Peter Harry Carstensen (CDU) wird am Donnerstag eine größere Spende an die Tafel in Husum übergeben. Carstensen hatte bei Unternehmerinnen und Unternehmern in Schleswig-Holstein persönlich um Spenden gebeten. Dabei sind mehrere Rollcontainer Konservendosen, Würstchen und auch andere Lebensmittel wie Haferflocken zusammengekommen. Carstensen sagte: "Wir wissen, dass für viele Leute ein schwerer Winter kommt. Inflation, große Steigerung von Heizkosten. Und es haben viele nicht viel Geld. Ich habe mir gedacht: Du kennst so viele Leute, sprich sie an, ob die nicht etwas für die Tafeln spenden wollen." | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2022 08:30 Uhr

Nach tödlichen Schüssen in Heide: Mahnwache geplant

Nach den tödlichen Schüssen auf eine Frau in Heide am Montag, soll am Freitag dort eine Mahnwache geben. Der Ratsherr der Linken, Thomas Palm, sowie das Bündnis "Dithmarschen ist bunt" haben dazu aufgerufen. Gemeinsam wolle man trauern und ein Zeichen gegen den Femizid setzen, sagte ein Sprecher. Die Mahnwache soll am Freitag um 18 Uhr am Kaiser-Wilhelm-Platz stattfinden, nur einige hundert Meter vom Tatort in der Heider Klaus-Groth-Straße entfernt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei dauern unterrdessen an. Der Tatverdächtige hatte sich selbst der Polizei gestellt, ein Haftrichter hat mittlerweile Haftbefehl erlassen. Der Mann aus Chemnitz befindet sich in Untersuchungshaft. | NDR Schleswig-Holstein 03.11.2022 08:30 Uhr

