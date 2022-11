Einigung bei Strom- und Gaspreisbremse - 49-Euro-Ticket kommt Stand: 02.11.2022 19:00 Uhr Bund und Länder haben sich auf ein Paket zur Finanzierung milliardenschwerer Entlastungen angesichts der hohen Energiepreise geeinigt. Bei Strom- und Gaspreisbremse gab es ebenso eine Verständigung wie zum 49-Euro-Monatsticket für Busse und Bahnen. Das Bundeskabinett beschloss zudem eine Einmalzahlung für Gaskunden.

Wie am Mittwochabend nach dem Bund-Länder-Treffen verlautete, tragen die Länder nach wochenlangem Ringen Unterstützungsmaßnahmen wie eine Ausweitung des Wohngelds mit, bekommen vom Bund aber auch mehr Geld für den Nahverkehr und die Unterbringung von Geflüchteten. So können Bahn- und Busfahrer im kommenden Jahr mit einem sogenannten Deutschlandticket bundesweit für 49 Euro im Monat unterwegs sein. Die Kosten werden auf rund drei Milliarden Euro geschätzt, die sich Bund und Länder teilen wollen.

Kabinett entscheidet am 18. November über Gas- und Strompreisbremse

Verständigt hat sich die Ministerpräsidentenkonferenz zudem auf die Gas- und Strompreisbremse. Bei den Gaspreisen soll die Deckelung bei zwölf Cent pro Kilowattstunde liegen, beim Strompreis bei 40 Cent, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD). Dies werde jetzt zusammen mit anderen Regelungen umgesetzt wie eine Abschöpfung von sogenannten Zufallsgewinnen bei Stromproduzenten. Über die Gas- und Strompreisbremse werde das Bundeskabinett am 18. November entscheiden, kündigte Scholz an. Die Bundesregierung prüft nach Intervention der Länderchefs bei der Gaspreisbremse zudem eine Rückwirkung der ab 1. März geplanten Maßnahme bereits ab 1. Februar. Die Länder wollten einen Start bereits am 1. Januar.

Wissing: Größte Tarifreform im ÖPNV

"Attraktiv, digital, einfach: Jetzt ist der Weg frei für die größte Tarifreform im öffentlichen Personen-Nahverkehr in Deutschland", sagte Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) über die Einigung zum 49-Euro-Ticket. "Noch nie war es für die Menschen in unserem Land so einfach, Bus und Bahn zu nutzen. Wir denken Mobilität neu und schützen das Klima durch attraktive Angebote." Das Ticket soll nach den Worten von Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) "möglichst schnell" kommen - ob das bereits zum Jahresanfang klappt, ist offen.

Energiekrise: Keine Abschlagszahlung für Gas im Dezember

Zur Einmalzahlung für Gaskunden hatte Bundeskanzler Scholz bereits am Mittag getwittert: "Die Soforthilfe kommt!" Laut dem Kabinettsbeschluss müssten Gaskunden im Dezember keine Abschlagszahlung leisten, stattdessen übernehme der Bund die Kosten, so Scholz. Auf eine Besteuerung wird dabei Medienberichten zufolge verzichtet, unter anderem wegen des Bürokratieaufwands. Ob auch Fernwärmekunden die Abschlagszahlung erstattet bekommen oder nur Gaskunden, darüber gibt es unterschiedliche Informationen. Die meisten Mieter werden ohnehin erst später von der "Soforthilfe" profitieren - sie bekommen das Geld im ungünstigsten Fall erst Ende 2023 bei der Betriebskostenabrechnung für 2022 von ihrem Vermieter verrechnet.

Weitere Milliarden für Versorgung von Geflüchteten

Die Bundesregierung hat Ländern und Kommunen zudem milliardenschwere Unterstützung bei der Versorgung von Geflüchteten zugesagt. Für das laufende Jahr wolle der Bund zusätzliche 1,5 Milliarden Euro zur Verfügung stellen, sagte Kanzler Scholz. Bisher hatte der Bund den Ländern für das laufende Jahr 2 Milliarden Euro für die Versorgung von Geflüchteten aus der Ukraine zugesichert. Für das kommende Jahr wolle der Bund noch einmal 1,5 Milliarden Euro für die Aufnahme von Geflüchteten bereitstellen, sagte Scholz. Für Menschen aus anderen Ländern als der Ukraine, die in Deutschland Schutz suchten, wolle der Bund 1,25 Milliarden Euro geben.

Weitere Informationen Gastarif-Grundversorgung: Was ist zu beachten? Wer seinen Gasvertrag ändern muss oder will, könnte beim Anbieter in die Grundversorgung wechseln. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Aktuell | 02.11.2022 | 14:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Klimaschutz Sozialpolitik Energiekrise Steuern Gaspreis