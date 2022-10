Stand: 28.10.2022 07:12 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Warnstreiks in der Metall- und Elektroindustrie angekündigt

Die IG Metall Küste hat das von der Arbeitgeberseite vorgelegte Angebot abgelehnt und nun Warnstreiks angekündigt. Sie sollen der Gewerkschaft zufolge bereits in der kommenden Nacht beginnen. Zuvor hatte Bezirksleiter Daniel Friedrich wörtlich erklärt, dem Angebot fehle der Wumms. Viele Metallbetriebe leiden laut IG Metall an den aktuellen "Multikrisen". Gemeint sind beispielsweise der Fachkräftemangel und Probleme bei Lieferketten. Die schwierigste Herausforderung im Moment sei allerdings die aktuelle Energiekrise, sagte ein Sprecher. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2022 06:00 Uhr

Ausbau der S-Bahnlinie 4: Kritik bei Infoveranstaltung

Die Stadt Ahrensburg (Kreis Stormarn) hat am Abend zur Diskussionsveranstaltung über den Bau der geplanten S-Bahnlinie 4 von Hamburg nach Bad Oldesloe eingeladen. Die zweigleisige Strecke soll viergleisig werden. Dafür muss ein Teil des Naturschutzgebietes Ahrensburger Tunneltal verschwinden. Das kritisieren Naturschützer. Kritik kommt auch von Archäologen, denn in dem Gebiet wurden bedeutsame Funde von Menschen gemacht, die nach der letzten Eiszeit lebten. Ein weiterer Knackpunkt: Geplant war in Ahrensburg eine sechs Meter hohe blickdichte Lärmschutzwand. Bürger und Stadtverwaltung bemängeln, dass dadurch historische Sichtachsen zerstört würden. Vertreter der Deutschen Bahn präsentierten nun eine neu entwickelte transparente Lärmschutzwand mit verbessertem Schallschutz. Das Zertifizierungsverfahren läuft aktuell noch. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2022 06:00 Uhr

Handball: THW Kiel mit Niederlage in der Champions League

Die Handballer des THW Kiel haben auch das dritte Auswärtsspiel in der Vorrunde der Champions League verloren. Beim französischen Club Nantes verlor der THW 30:38. Im fünften Gruppenspiel kassierten die Handballer von der Förde damit die dritte Niederlage. Das nächste Spiel in der Champions League ist am Mittwoch gegen Aalborg. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2022 06:00 Uhr

Mitsubishi Hi Tec Papers bangt um Zukunft

Große Ungewissheit weiterhin für das Flensburger Papierwerk von Mitsubishi Hi Tec Papers: Zum Jahresende will das japanische Unternehmen den Standort verlassen. Doch noch immer wissen die gut 200 Beschäftigten nicht, ob es danach mit einem neuen Investor weitergeht. Die Gewerkschaft IG BCE wurde von der Geschäftsleitung aufgefordert, vorsorglich einen Sozialplan vorzubereiten. Sie hat am Donnerstag noch einmal über die schwierige Lage informiert und fordert endlich Klarheit. Aus der Konzernzentrale in Tokio dringt wenig nach außen. Die Geschäftsführung gab lediglich bekannt: "Wir arbeiten am Verkauf des Flensburger Werkes und streben dafür Ende des Jahres an." Bereits im August hatte Mitsubishi mitgeteilt, sich aus Flensburg zurückzuziehen. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2022 08:00 Uhr

Keine finanzielle Hilfe vom Bund für Elbfähre

Für einen Neustart der Elbfähre Brunsbüttel-Cuxhaven gibt es keine finanzielle Förderung vom Bund. Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) will das Projekt aber inhaltlich unterstützen, zum Beispiel bei der Suche nach Fördermöglichkeiten. Das ist das Ergebnis eines Gesprächs, das Vertreter der beiden Kommunen und der Landkreise am Donnerstag mit dem Minister in Berlin geführt haben. Die Städte Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) und Cuxhaven sowie die Landkreise setzen sich für eine Wiederaufnahme der Elbfähre ein, um eine bessere Verbindung vor allem für die Wirtschaft von Schleswig-Holstein nach Niedersachsen und Bremen zu erreichen. Im Dezember vergangenen Jahres hatte die private Elbferry GmbH nach neun Monaten Insolvenz angemeldet und den Betrieb auf der Linie Brunsbüttel-Cuxhaven eingestellt. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2022 18:00 Uhr

Wetter: Fast sommerliche Temperaturen

Ungewöhnlich warm für einen Herbsttag wird es heute in Schleswig-Holstein: Die Temperaturen steigen auf 19 Grad in Preetz (Kreis Plön) und 20 Grad in Uetersen (Kreis Pinneberg). Am Vormittag wechseln sich Sonne und Wolken ab, und auch am Nachmittag ist es heiter bis sonnig.

