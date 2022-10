Buddenbrookhaus-Sanierung genehmigt - Gegner kündigen Rechtsstreit an. Stand: 28.10.2022 14:52 Uhr Das Lübecker Museum wird saniert. Die Pläne, die einen Teilabriss des Gewölbekellers des Buddenbrookhauses vorsehen, hat Bürgermeister Jan Lindenau am Donnerstag unterzeichnet. Der Vorsitzende des Kulturausschusses droht mit Klage.

Die denkmalrechtliche Genehmigung ist erteilt, parallel wurde der Bauantrag von der Bauordnung am 28. Oktober 2022 genehmigt. So teilt es die Pressestelle der Stadt Lübeck mit. Bürgermeister Jan Lindenau stellt darin fest, er habe "im Rahmen seiner Ermessensentscheidung" das Für und Wider abgewogen. Im Klartext heißt das: Ein Teil des denkmalgeschützten Gewölbekellers des Buddenbrookhauses wird abgerissen werden und soll einer Treppe weichen.

Seit Dezember 2019 wird das Buddenbrookhaus in der Mengstraße vergrößert. Möglich wird das durch das Nachbargebäude - genau darunter liegt der strittige Gewölbekeller, von dem ein kleiner denkmalgeschützter Teil nun zerstört werden soll. Bürgermeister Jan Lindenau nahm und nimmt das in Kauf: In seiner heutigen Stellungnahme heißt es, er komme nach "sorgfältiger Abwägung der unterschiedlichen Belange zu dem Ergebnis, dass die öffentlichen Belange, die für die Genehmigung der Baumaßnahme sprechen, die des Denkmalschutzes in diesem Fall überwiegen. Die Treppe darf wie geplant gebaut werden."

In der Planung und Abstimmung zwischen Denkmalpflege, Architekten, Bauherrin (Gebäudemanagement der Hansestadt Lübeck) und künftiger Nutzerin (Kulturstiftung Hansestadt Lübeck) seien größte Anstrengungen unternommen worden, den Eingriff zu minimieren, was auch gelungen sei.

Gegenstimmen hatten Planungsstopp gefordert

Unterstützung in dieser Entscheidung erhielt Bürgermeister Lindenau in der Vergangenheit vom Chef der Lübecker Museen Hans Wißkirchen, der die Sanierungsmaßnahmen für unverzichtbar hält. Gegenstimmen gab es aber unter anderem von der Bürgerinitiative rettet Lübeck e.V. - dazu gehört auch Manfred Finke. Er fordert einen Planungsstopp für die Erweiterung des Buddenbrookhauses. Der Erhalt des historischen Kellers aus dem 13. Jahrhundert sei wichtig für Lübeck: "Warum muss das Museum vergrößert werden, nur weil jemand die Idee hat: 'Wir müssen das so machen, damit wir den Keller noch brauchen. Wir brauchen viel Platz, um das was wir uns vorgenommen haben, durchführen zu können.' Kann man das denn nicht ein bisschen abspecken? Diese Keller gehören nicht in eine große Nutzung, die sind viel zu kostbar und viel zu anfällig bauphysikalischer Art."

Deutlicher Gegenwind aus der Lübecker Kommunalpolitik

Bereits vor der Bewilligung der Sanierungspläne hatten sich auch Lübecker Kommunalpolitiker kritisch geäußert. Der Vorsitzende des Kulturausschusses der Bürgerschaft Detlev Stolzenberg etwa hatte darauf gepocht, ein anderes Museumskonzept zu verfolgen und die Denkmalsubstanz zu erhalten. Heute sprach Stolzenberg von einer "Entmündigung der Denkmalpflege". Bürgermeister Lindenau habe sich etwas herausgenommen, was ihm nicht zustehe. "Das ist nicht in Ordnung", so Stolzenberg: "Darüber wird sicher eine rechtliche Auseinandersetzung erfolgen."

