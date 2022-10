Stand: 28.10.2022 14:51 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Helgoland: Weltkriegsbombe entschärft

Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg lag unmittelbar vor der Landungsbrücke von Helgoland. Die Bombe ist am Freitagmittag zur nahegelegenen Düne gebracht und dort entschärft worden. Bei dem Blindgänger handelte es sich nach Angaben von Experten um eine amerikanische Panzerbrechbombe, sie wog rund 500 Kilogramm. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2022 14:30 Uhr

Ausbau der S-Bahnlinie 4: Kritik bei Infoveranstaltung

Die Stadt Ahrensburg (Kreis Stormarn) hat am Donnerstagabend zu einer Diskussionsveranstaltung über den Bau der geplanten S-Bahnlinie 4 von Hamburg nach Bad Oldesloe eingeladen. Die zweigleisige Strecke soll viergleisig werden. Dafür muss ein Teil des Naturschutzgebietes Ahrensburger Tunneltal verschwinden. Das kritisieren Naturschützer. Kritik kommt auch von Archäologen, denn in dem Gebiet wurden bedeutsame Funde von Menschen gemacht, die nach der letzten Eiszeit lebten. Ein weiterer Knackpunkt: Geplant war in Ahrensburg eine sechs Meter hohe blickdichte Lärmschutzwand. Bürger und Stadtverwaltung bemängeln, dass dadurch historische Sichtachsen zerstört würden. Vertreter der Deutschen Bahn präsentierten nun eine neu entwickelte transparente Lärmschutzwand mit verbessertem Schallschutz. Das Zertifizierungsverfahren läuft aktuell noch. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2022 06:00 Uhr

Letzte Vollsperrung auf der A21

Die letzte Vollsperrung der A21 steht an: Ab 19 Uhr am Freitagabend wird die Strecke zwischen Leezen und Bad Segeberg Süd noch einmal voll gesperrt. Nach monatelangen Bauarbeiten werden laut zuständiger Autobahn GmbH die letzten Teile der Baustelle abgebaut. Bis voraussichtlich 6 Uhr Früh am Sonnabend sollen die Areiten dauern. Zum ersten Mal seit eineinhalb Jahren ist auf der Strecke dann wieder komplett freie Fahrt. In dem Bereich wurde die Autobahn von Grund auf erneuert. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2022 8:30 Uhr

Bürgermeisterwahlen ins Halstenbek

In Halstenbek im Kreis Pinneberg sind am Sonntag Bürgermeisterwahlen. Die etwa 14.400 Wahlberechtigten können sich zwischen Amtsinhaber Claudius von Rüden (SPD) und Herausforderer Jan Krohn (CDU) entscheiden, der bisher Bürgervorsteher war. Die Wahlleiterin rechnet mit einem Kopf- an Kopfrennen. | NDR Schleswig-Holstein 28.10.2022 8:30 Uhr

