Kritik von Naturschützern am Ausbau der S4 Stand: 28.10.2022 08:59 Uhr Die S-Bahnlinie 4 soll in ein paar Jahren von Hamburg über Ahrensburg bis nach Bad Oldesloe fahren. Dafür ist der Ausbau der Strecke geplant. Bei einer Infoveranstaltung in Ahrensburg am Abend wurde laut Kritik geäußert.

Nach Angaben der Bahn wird die S4 zukünftig durch den Neubau von zwei Gleisen unabhängig vom restlichen Zugverkehr fahren. Das führe zu weniger Verspätungen und einer direkten und schnelleren Verbindung zwischen Hamburg und Schleswig-Holstein. Am Abend wurden in Ahrensburg (Kreis Stormarn) die neuesten Pläne vorgestellt. Es wurde klar: Zusammen mit dem Güterverkehr aus Skandinavien über den Fehmarnbelttunnel wird es zu eng. In Hamburg wird bereits gebaut, in Schleswig-Holstein noch geplant.

Naturschutzgebiet in Ahrensburg muss weichen

Für den Ausbau muss ein Teil des Naturschutzgebietes Ahrensburger Tunneltal verschwinden. Das kritisieren Naturschützer. Kritik kommt auch von Archäologen, denn in dem Gebiet wurden bedeutsame Funde von Menschen entdeckt, die nach der letzten Eiszeit lebten. Und ein weiterer Knackpunkt: Geplant war in Ahrensburg eine sechs Meter hohe, blickdichte Lärmschutzwand. Bürger und Stadtverwaltung bemängeln, dass dadurch historische Sichtachsen zerstört würden.

Bahn präsentiert neue Lärmschutzwand

Vertreter der Deutschen Bahn präsentierten nun eine Alternative: eine neu entwickelte, transparente Lärmschutzwand mit verbessertem Schallschutz. Das Zertifizierungsverfahren läuft aktuell noch. Noch in diesem Jahrzehnt soll die erste S4 bis Bad Oldesloe fahren. Laut Bahn nehmen die Fahrgastzahlen im Regionalverkehr zwischen Hamburg, Ahrensburg und Bad Oldesloe seit Jahren zu. Rund 250.000 Menschen profitieren demnach künftig von der neuen S4.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 28.10.2022 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Bahnverkehr Öffentlicher Nahverkehr