Biogasbranche befürchtet Insolvenzen Stand: 28.10.2022 17:18 Uhr Der Bund will Einnahmen aus dem Stromverkauf der Anlagen rückwirkend abschöpfen. Doch auch die Kosten sind gestiegen. Bei Biogasanlagen könnte die Rechnung nicht mehr aufgehen. Der Fachverbandes Biogas drängt auf Änderungen im geplanten Bundesgesetz.

von Peer-Axel Kroeske

Der Begriff "Übergewinne" sei irreführend, sagt Kalle Rave. Er betreibt eine Biogasanlage in Ausacker (Kreis Schleswig-Flensburg). Viele Anlagen verzeichneten aufgrund der hohen Strompreise zwar derzeit deutlich höhere Einnahmen als sonst, räumt er ein. Aber auch die Ausgaben seien gestiegen: um die Hälfte für den Mais, sowie für Diesel und Löhne. Nach Informationen des Fachverbandes Biogas plant der Bund nun, bei sämtlichen erneuerbaren Energien die Einnahmen zu deckeln. Dabei werde die Ausgabenseite aber nicht berücksichtigt. Dadurch würden zahlreiche Biogasanlagen in die Verlustzone rücken. Eine Insolvenzwelle wäre die Folge, warnt der Verband.

Staat will Einnahmen der Stromproduzenten kassieren

Hintergrund sind die hohen Strompreise. Diese sind entstanden, weil Erdgas infolge des russischen Angriffs auf die Ukraine knapp geworden ist. Trotzdem wird es in Kraftwerken verbrannt, um Strom zu produzieren. Der teuerste noch benötigte Erzeuger bestimmt den Preis. Dadurch erzielten auch Windparks, kommerzielle Solaranlagen, Braunkohle- und Kernkraftwerke unerwartet hohe Einnahmen, die der Staat jetzt abschöpfen will, möglicherweise trotz rechtlicher Bedenken sogar rückwirkend zum 1. März, befürchtet die Branche. Bei Biogasanlagen könnte die Rechnung dann aber nicht mehr aufgehen. Der Verband appelliert an das Bundeswirtschaftsministerium, Spielräume zu nutzen, die eine EU-Vorgabe dazu bietet.

Preisdeckel erschwert, Biogas als Lückenfüller in der Dunkelflaute zu nutzen

Nach Informationen des Verbands sollen die Anlagenbetreiber nur drei Cent mehr pro Kilowattstunde behalten dürfen als ihnen durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz garantiert ist. Hinzu kommt demnach ein kleiner Gewinnanteil, so dass insgesamt nur etwas mehr als 21Cent pro Kilowattstunde verbleiben. Doch erst 35 Cent pro Kilowattstunde wären aktuell rentablel, meint Verbandssprecher Hans-Ulrich Martensen aus Sönnebüll (Kreis Nordfriesland). An den Strombörsen lag das Niveau wochenlang darüber und schwankte zudem im Tagesverlauf: Vor allem morgens und abends bestimmten die teuren Gaskraftwerke den Preis, der regelmäßig mehr als 50 Cent erreichte. Martensen gehört zu den im Moment noch wenigen Betreibern, die mit ihrer Anlage flexibel auf die Nachfrage reagieren und dafür in zusätzliche Technik investiert haben. Bei einer Kappung verlören die Anlagenbetreiber aber jegliche Motivation, die Stromlücken zu füllen, wenn etwa Wind und Sonne schwächeln, betont er. Zudem könnten die Betriebe nicht in die Flexibilisierung investieren, wenn ihnen sämtliches Geld sofort wieder genommen würde.

Habecks Ministerium: Problem ist bekannt

Bisher sind die Pläne noch vor dem offiziellen Entwurfsstadium. Laut Verband könnte sie das Bundeskabinett aber schon Mitte November beschließen. Eine Sprecherin des Bundeswirtschaftsministeriums sagte dazu auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein, das Problem sei bekannt. Grundsätzlich werde der Betrieb von Biogasanlagen befürwortet. Ansonsten verweist das Ministerium aber nur darauf, dass es andere Regularien für Biogasanlagen vereinfacht habe, so dass diese mehr Strom als bisher produzieren dürften. Wenn sie aber nicht mehr rentabel produzieren können, nützt das aus Sicht des Fachverbandes wenig.

Wärmenetze bleiben im schlimmsten Fall kalt

Sollte es tatsächlich zu Insolvenzen kommen, hängen auch zahlreiche dörflichen Wärmenetze in der Luft. An Raves Anlage hängen Wohnhäuser in Ausacker. Martensen versorgt die Fachklinik in Breklum mit Wärme. Ein Aus für die Versorgung wäre eine Katastrophe für die Verbraucher und Kunden, sagt er.

