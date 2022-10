Stand: 27.10.2022 11:07 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Kurzer Stromausfall in Altenholz

In Altenholz (Kreis Rendsburg-Eckernförde) hatten am Vormittag rund 2.000 Haushalte vorübergehend keinen Strom. Nach Angaben der Stadtwerke fiel der Strom um 9.20 Uhr aus. Um 10 Uhr war die Störung wieder behoben. Laut eines Sprechers war zuvor bei Bauarbeiten ein Stromkabel durchtrennt worden. Die Stadtwerke Kiel konnten die Versorgung allerdings wieder über andere Schaltungen wiederherstellen. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2022 11:30 Uhr

Prozessauftakt Brandstiftung Grevenkrug

Vor dem Amtsgericht Rendsburg startet am Donnerstag der Prozess gegen einen mutmaßlichen Brandstifter. Ihm wird vorgeworfen, am 2. Januar 2022 ein Feuer auf einem Bauernhof in Grevenkrug (Kreis Rendsburg-Eckernförde) gelegt zu haben. Dabei ist laut Staatsanwaltschaft eine so genannte Remise weitgehend abgebrannt. Das ist eine Art Unterstand in dem Stroh gelagert wird und landwirtschaftliche Maschinen abgestellt waren. Ermittlungen der Kriminalpolizei Neumünster führten letztlich auf die Spur des Angeklagten. Die Schadenshöhe beläuft sich auf 183.000 Euro. Für den Prozess sind zwei weitere Verhandlungstermine angesetzt. Ein Urteil wird laut Staatsanwaltschaft voraussichtlich am 8. November erwartet. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2022 08:30 Uhr

Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall in Borgdorf-Seedorf

Bei einem Verkehrsunfall in Borgdorf-Seedorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) sind am Mittwochabend zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei hatte eine junge Frau kurz vor 23 Uhr die Kontrolle über ihr Auto verloren und war auf der Hauptstraße des Ortes frontal in einen Baum gefahren. Laut Leitstelle konnten sich drei der vier Insassen selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Eine weitere Person blieb eingeschlossen und musste von der Feuerwehr herausgeholt werden. Zwei Verletzte kamen mit einem Schleudertrauma, Prellungen und Verstauchungen ins Krankenhaus. Die Straße zwischen Nortorf und Borgdorf-Seedorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde) war zwischenzeitlich voll gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2022 08:30 Uhr

Ukrainische Generalkonsulin besucht Kiel

Kiel bekommt am Donnerstag Besuch aus dem ukrainischen Generalkonsulat in Hamburg. Wie die Stadt mitteilt, wird Generalkonusulin Iryna Tybinka im Rathaus erwartet. Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD) wird sie in seinem Amtszimmer begrüßen. Anschließend soll die Generalkonsulin gemeinsam mit Vertretern der Stadt die Flüchtlingsunterkunft in der Arkonastraße besuchen, heißt es. Anschließend wolle sie der Stadtbücherei noch Kinderbücher in deutscher und ukrainischer Sprache schenken. Iryna Tybinka leitet seit zwei Jahren das ukrainische Generalkonsulat in Hamburg. | NDR Schleswig-Holstein 27.10.2022 08:30 Uhr

