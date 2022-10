Helgoland: Weltkriegsbombe entschärft Stand: 28.10.2022 14:54 Uhr Ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg lag unmittelbar vor der Landungsbrücke von Helgoland. Die Bombe wurde am Freitagmittag zur nahegelegenen Düne gebracht und dort entschärft.

Die Bombe wurde unter Wasser direkt in der Einfahrt zum Anleger von Helgoland gefunden - also am Unterland der Insel. In diesem Bereich sind viele Hotels und Ferienwohnungen, aber auch Wohnhäuser angesiedelt. Auch das Krankenhaus liegt hier. Bei dem Blindgänger handelte es sich nach Angaben von Experten um eine amerikanische Panzerbrechbombe, sie wog rund 500 Kilogramm.

Bombe zwecks Entschärfung mit Schwimminsel transportiert

Der Kampfmittelräumdienst entschied am Mittag, die Bombe mit einer Schwimminsel zur nahegelegenen Düne zu bringen. Im dortigen Hafen wurde sie auf einem Ponton entschärft, die Experten entfernten den Zünder. Dafür benötigten sie rund eine Stunde. Die Düne wurde für die Entschärfung evakuiert, auch die Fähre zwischen der Hauptinsel und der Düne stellte ihren Verkehr kurzzeitig ein.

