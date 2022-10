Stand: 21.10.2022 07:15 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Hohe Nachfrage nach neuem Corona-Impfstoff

In Schleswig-Holstein wollen sich nach wie vor viele Menschen gegen Covid-19 impfen lassen. Mit Start des angepassten Corona-Impfstoffs vor einem Monat habe die Nachfrage deutlich angezogen, so der Hausärzteverband. Es seien vor allem Ältere, die ihre vierte Impfung bekommen. Bei Jüngeren gebe es aber noch Impflücken, betont der Verband. Trotzdem hat Schleswig-Holstein die höchsten Quoten bundesweit: Fast 20 Prozent der Menschen sind laut Robert-Koch-Institut schon viermal, 70 Prozent mindestens dreimal geimpft. Viele Patienten lassen sich nach Angaben der Praxen auch gegen Grippe impfen. Außerdem berichten Ärzte, dass aktuell zahlreiche Schleswig-Holsteiner mit Erkältung und Bronchitis in die Sprechstunden kommen. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2022 07:00 Uhr

Einzelhandel will Energie sparen

Viele Einzelhändler in Schleswig-Holstein greifen angesichts steigender Energiekosten zu Sparmaßnahmen. Laut Handelsverband Nord verkürzen viele Geschäfte die Öffnungszeiten oder optimieren ihre Beleuchtung.Verbandssprecherin Mareike Petersen kennt noch weitere Möglichkeiten, die in Betracht gezogen werden: "Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Fernseher abzuschalten. Es geht aber auch zum Beispiel darum, dass vielleicht nicht alle Rolltreppen fahren." Ihrer Meinung nach ist das Einsparpotenzial allerdings gering, denn die meisten Händler hätten auch vorher schon versucht, so wenig Energiekosten wie möglich zu produzieren. Die verkürzten Öffnungszeiten entschärfen jedoch noch ein weiteres Problem: Den Fachkräftemangel. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2022 07:00 Uhr

Tödlicher Verkehrsunfall bei Krummesse

Eine 80 Jahre alte Frau ist am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall bei Krummesse im Kreis Herzogtum Lauenburg ums Leben gekommen. Laut Polizei kam die Frau gegen 19 Uhr mit ihrem Auto auf der Lübecker Straße von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2022 06:30 Uhr

Vermisste Frau im Sachsenwald gefunden

Die im Sachsenwald im Kreis Herzogtum Lauenburg vermisste Seniorin ist am Donnerstag lebend wieder aufgetaucht. Die demenzkranke Seniorin war bei einem Ausflug mit ihrem Mann in Friedrichsruh plötzlich spurlos verschwunden. Fünf Tage lang wurde nach ihr gesucht. Am Donnerstag wurde sie laut Polizei von einem Jäger entdeckt - nur wenige Kilometer von Friedrichsruh entfernt. Der Zustand der Frau sei kritisch gewesen. Sie kam mit massiven Unterkühlungen ins Krankenhaus. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2022 06:00 Uhr

DHB-Pokal: Kiel ohne Probleme eine Runde weiter

Im DHB-Pokal hat der THW Kiel am Donnerstagabend die dritte Runde erreicht. Das Team von Trainer Filip Jicha gewann beim Dritten der zweiten Liga, dem VfL Postdam, mit 38:23. Zur Halbzeit lag der THW in der mit 2.050 Zuschauern ausverkauften Arena in Potsdam nur mit drei Treffen in Führung (19:16). Nach einem 10:1-Lauf zwischen der 40. und 53. Minute zog der Titelverteidiger auf 33:19 davon - und die Partie war gelaufen. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2022 06:00 Uhr

Wetter: Regen bei 14 bis 17 Grad

Am Morgen und im weiteren Tagesverlauf bleibt es stark bewölkt mit Schauern und einzelnen Gewittern. Die Temperaturen steigen bis zum Nachmittag auf 14 Grad an der dänischen Grenze und 17 Grad im Hamburger Raum. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2022 06:00 Uhr

