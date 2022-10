Stand: 21.10.2022 10:49 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Ungewöhnlicher Feuerwehreinsatz in Harrislee

Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Harrislee und Niehuus (Kreis Schleswig-Flensburg) wurden am Donnerstag zu einer Sporthalle gerufen: Im Inneren sei Rauch, hieß es. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte zwar kein Feuer entdecken, stellten aber fest, dass Kinder und Jugendliche hinter der Halle mit freiverkäuflichen Kinderfeuerwerk hantiert hatten. Der Rauch war in die Belüftungsanlage der Halle gezogen und hatte so die Alarmierung verursacht. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2022 08:30 Uhr

Familienforscher-Tag in Flensburg

In der dänischen Zentralbibliothek in Flensburg findet am Sonnabend der vierte Familienforscher-Tag satt. Aussteller und Vortragende präsentieren sich dort auf Deutsch und Dänisch. Mit dabei sind zum Beispiel der Namensforscher Jürgen Udolph und der Autor Manuel Andrack. Außerdem gibt es eine Forschungswerkstatt, bei der auch ansonsten kostenpflichtige Datenbanken genutzt werden können. Interessierte können die Zentralbibliothek zwischen 12 und 18 Uhr besuchen, der Eintritt ist frei. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2022 08:30 Uhr

Ukraine-Hilfskonvoi kehrt nach Nordfriesland zurück

Der "Freunde helfen! Konvoi" aus Husum ist auf dem Rückweg aus der Ukraine. Die siebenköpfige Gruppe um Vanessa Holdyzs war am Sonntag aus Nordfriesland in Richtung Lviv aufgebrochen. In der Region um die westukrainische Stadt haben die ehrenamtlichen Helfer zwei Löschfahrzeuge, zwei Autos, Feuerwehr-Ausrüstung und Medikamente übergeben. Auch in Lviv gab es in den vergangenen Tagen mehrfach Luftalarm. Vanness Holdyzs: "Als wir einmal die Stadt verlassen haben und weiter ins Land gefahren sind, kam uns eine große Kolonne mit Lkw, beladen mit Raketen und Drohnen entgegen. Das war ein sehr merkwürdiges Gefühl, da wir so etwas noch nie erlebt hatten." | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2022 16:30 Uhr

Kreis Schleswig-Flensburg: Autorin bei Frankfurter Buchmesse

Die Nachwuchsautorin Sarah Danne aus Wallsbüll (Kreis Schleswig-Flensburg) ist auf dem Weg zur Frankfurter Buchmesse. Die 19-Jährige präsentiert dort ihren Debutroman "The Silver Crow - im Untergrund gefangen". Die Autorin freut sich sehr, dass sie dabei sein kann: "Es ist sehr spannend, als Autorin hinzufahren, weil man sein Buch auf einem so großen Event präsentieren darf. Ich freue mich riesig und bin schon etwas aufgeregt. Ich werde mein Buch am Stand vorfinden, ein paar Fotos machen und hoffentlich mit ein paar Lesern in Kontakt kommen." | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2022 08:30 Uhr

