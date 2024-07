NordArt-Tickets mit NDR Schleswig-Holstein App gewinnen Stand: 27.07.2024 05:00 Uhr Wir schicken Sie zu einer der größten Kunstausstellungen in Europa: Wir verlosen Familientickets für die NordArt in Büdelsdorf. Einfach das Formular in der NDR SH App ausfüllen und gewinnen.

Mit NDR Schleswig-Holstein und ein bisschen Glück geht es für Sie und ihre Familie zur NordArt. Freuen Sie sich auf internationale Kunst in Büdelsdorf (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Auf rund 22.000 Quadratmetern Ausstellungsfläche und in dem 80.000 Quadratmeter großen Skulpturenpark bleiben für Kunstinteressierte keine Wünsche offen. Bis zum 4. August können Sie in der NDR Schleswig-Holstein App jeweils ein Familienticket* gewinnen.

*Bitte beachten Sie die Hinweise zu den Tickets in den Teilnahmebedingungen.

Mit NDR Schleswig-Holstein zur NordArt fahren - so geht's

Wenn Sie Lust auf Kunst pur haben, nehmen Sie einfach in der NDR Schleswig-Holstein App über das Formular im Gewinnspielartikel teil. Mit etwas Losglück geht's dann für Sie und Ihre Familie zu der Ausstellung ins schöne Büdelsdorf. NDR Schleswig-Holstein wünscht viel Glück!

Jetzt die neue NDR Schleswig-Holstein App herunterladen

Die App wurde für die gängigen Geräteklassen und verbreiteten Betriebssysteme Android und iOS entwickelt. Sie funktioniert auf allen Android-Smartphones mit Android 7.0 und höher sowie auf iPhone mit iOS 13.0 und neuer. Die kostenfreie App steht zum Download für Android und iOS in den jeweiligen App-Stores bereit.

Einmal Ihre Daten eingeben und Sie sind bei der Verlosung für die Tickets dabei. Und dann: Daumen drücken! Eine Teilnahme unter NDR.de/SH ist ebenfalls möglich. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Wichtig: Behalten Sie Ihr E-Mail-Postfach im Blick und prüfen Sie auch Ihren Spam-Ordner.

Hilfe bei Fragen zur App

In unserem FAQ gibt es Antworten auf viele Fragen zur neuen App. Sollten Sie weitere Fragen haben, dann schreiben Sie uns: app.sh@ndr.de.

