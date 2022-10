Stand: 21.10.2022 10:35 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Heider Herbstmarkt startet

Am Freitagnachmittag um 14 Uhr startet der Herbst-Jahrmarkt in Heide. Bis Ende Oktober sind auf dem Marktplatz in Heide etwa 60 Aussteller und Marktbeschicker zu Gast. Die Buden und Karussels auf dem Volksfest sind täglich bis 22 Uhr geöffnet, freitags und sonnabends bis 23 Uhr geöffnet. "Also die Höhepunkte sind auf jeden Fall wie immer der Musikexpress, der Jumper. Wir haben den Breakdancer da und natürlich auch Autoscooter und jede Menge Kinderfahrgeschäfte", sagt Marktmeister Ralf Kröger. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2022 08:30 Uhr

Großübung der Feuerwehr in Seeth

Etwa 100 Einsatzkräfte der Feuerwehrbereitschaft Nordfriesland trainieren am Sonnabend auf dem Truppenübungsplatz in Seeth im Kreis Nordfriesland mehrere Einsatzszenarien. Sie üben zum Beispiel den Transport von Wasser über längere Strecken und die Menschenrettung mit technischem Gerät. Außerdem werde geübt, mit den Allradfahrzeugen im Gelände zu fahren, erklärt Bereitschaftsführer Christoph Löbig. "Dann werden wir einmal eine Übung machen mit dem Rüstwagen zwecks der Seilwinde und wir werden für die Atemschutzgeräteträger eine Übung vorhalten zwecks Menschenrettung und Brandbekämpfung an den Übungshäusern." Die Übung läuft von 14 bis 17 Uhr. Dabei ist auch die Drohneneinheit des norfriesischen Katastrophenschutzes im Einsatz. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2022 08:30 Uhr

Busstreik geht weiter

Zum Schulstart nach den Herbstferien gehen auch an der schleswig-holsteinischen Westküste die Streiks im privaten Busgewerbe weiter. Von Montag bis Freitag kann es deshalb zu Ausfällen und Verspätungen bei der Schülerbeförderung und auch bei allen weiteren Verbindungen kommen. Fahrgäste können sich im Internet kurzfristig über ihre Verbindungen informieren. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2022 08:30 Uhr

Arbeitsagentur sucht Lokführer

Die Arbeitsagentur in Heide (Kreis Dithmarschen) wirbt um Lokführer und geht deshalb in der kommenden Woche mit einem neuen Angebot auf Berufsanfänger und Quereinsteiger zu. Mit der Veranstaltung "Los geht's - Einstieg in fahrende Berufe auf der Schiene" im Stellwerk Heide am 27. Oktober sollen Interessierte angesprochen werden können. Nach Angaben der Arbeitsagentur sind in der Berufsgruppe Fahrzeugführung im Eisenbahnverkehr aktuell 55 Stellen unbesetzt - im vergangenen Jahr waren es nur neun. | NDR Schleswig-Holstein 20.10.2022 16:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Heide

Das Studio Heide liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Das Team ist zuständig für die Kreise Steinburg und Dithmarschen, die Landschaft Stapelholm, die Halbinsel Eiderstedt und die Insel Helgoland.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Heide 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus den Kreisen Steinburg und Dithmarschen, der Landschaft Stapelholm, von der Halbinsel Eiderstedt und der Hochseeinsel Helgoland - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.10.2022 | 08:30 Uhr