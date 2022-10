Stand: 21.10.2022 09:45 Uhr Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Prozess wegen schwerer Brandstiftung startet

Vor dem Kieler Landgericht muss sich ab heute ein Mann wegen schwerer Brandstiftung verantworten. Er soll laut Anklage ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Rendsburg gelegt haben, indem er eine Jacke in einer Garderobe angezündet haben soll. Hintergrund soll ein Suizidversuch gewesen sein. Mehrere Teile des Mehrfamilienhauses wurden durch das Feuer zerstört. Dadurch ist ein Sachschaden von rund 150.000 Euro entstanden. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2022 08:30 Uhr

Herbstjahrmarkt in Neumünster startet

In Neumünster startet heute der Herbstjahrmarkt auf dem Jugendspielplatz. Laut Stadt bauen bis Montag 44 Schausteller ihre Fahrgeschäfte und Stände auf. Die Schausteller haben derzeit mit Lieferengpässen und den gestiegenen Preisen zu kämpfen, die sie ihrerseits nicht weitergeben können. Nach Angaben des Schaustellerverbands, zeigen die zurückliegenden Märkte aber, dass die Leute Lust auf Volksfeste haben - auch wenn sie weniger ausgeben, als vor der Pandemie. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2022 08:30 Uhr

DHB-Pokal: Kiel ohne Probleme eine Runde weiter

Im DHB-Pokal hat der THW Kiel am Donnerstagabend die dritte Runde erreicht. Das Team von Trainer Filip Jicha gewann beim Dritten der zweiten Liga, dem VfL Postdam, mit 38:23. Zur Halbzeit lag der THW in der mit 2.050 Zuschauern ausverkauften Arena in Potsdam nur mit drei Treffen in Führung (19:16). Nach einem 10:1-Lauf zwischen der 40. und 53. Minute zog der Titelverteidiger auf 33:19 davon - und die Partie war gelaufen. | NDR Schleswig-Holstein 21.10.2022 06:00 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Kiel

Das Studio Kiel liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Kiel 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Kiel, Neumünster, den Kreisen Plön und Rendsburg-Eckernförde - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 21.10.2022 | 08:30 Uhr