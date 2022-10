SG Flensburg-Handewitt wochenlang ohne Gottfridsson Stand: 21.10.2022 15:07 Uhr Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt müssen einen herben personellen Rückschlag verkraften. Ausgerechnet vor dem Start der European League und dem damit verbundenen Beginn der englischen Wochen fällt Jim Gottfridsson verletzt aus.

Wie die Schleswig-Holsteiner am Freitag mitteilten, hat sich der 30-jährige Schwede im Pokalspiel gegen die Füchse Berlin (34:32) einen Muskelbündelriss in der Wade zugezogen. "Jetzt geht es in den Drei-Tages-Rhythmus. Jim wird in einer intensiven Phase fehlen", haderte SG-Trainer Maik Machulla.

Am Sonnabend (20.30 Uhr) empfangen die Flensburger Frisch Auf Göppingen zum Bundesliga-Duell, am Dienstag (20.45 Uhr) steht gegen den spanischen Club TM Benidorm das erste Gruppenspiel in der European League auf dem Programm.

Machulla: Ausfall als Mannschaft auffangen

"Jim hat in den letzten Jahren viel Verantwortung im Angriff bekommen und übernommen. Diese Verantwortung werden wir jetzt auf alle anderen Rückraumspieler übertragen und ich bin fest davon überzeugt, dass wir gemeinsam das Fehlen von Jim kompensieren werden", so Machulla. "Wir haben weiterhin sehr viel Qualität und eine gute Breite im Kader."

Die Spielsteuerung sollen Mads Mensah Larsen und Lasse Möller übernehmen, für Unterstützung sollen Aaron Mensing und Göran Sögard Johannessen durch ihre Wurfkraft sorgen.

