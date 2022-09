Stand: 27.09.2022 20:42 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein jetzt bei 326,4

Insgesamt wurden in Schleswig-Holstein 2.820 neue Corona-Infektionen erfasst. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen liegt nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 27.9.) bei 326,4 (Vortag: 295,0). | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2022 08:30 Uhr

Energiepreise: Landtag diskutiert über dritten Nachtragshaushalt

Im Landtag geht es am Mittwoch darum, wie die Landesregierung die Folgen der Energiepreiskrise abfedern möchte. Dafür wird über einen dritten Nachtragshaushalt diskutiert. Bereits vor den Beratungen hatten Abgeordnete einen Energiepreisdeckel gefordert. Der Gesetzentwurf der schwarz-grünen Regierung sieht nun unter anderem einen zusätzlichen Bürgschaftsrahmen von einer halben Milliarde Euro vor, um Unternehmen zu stützen, die wegen gestiegener Energiekosten in finanzielle Engpässe geraten. Kritik kommt von der Opposition. | NDR Schleswig-Holstein 28.09.2022 08:00 Uhr

Flensburgs Handballer feiern deutlichen 39:25-Erfolg in Polen

Die Handballer der SG Flensburg-Handewitt haben einen großen Schritt Richtung Gruppenphase der European League gemacht. Die Mannschaft von Trainer Maik Machulla setzte sich am Dienstagabend im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde mit 39:25 (21:12) beim polnischen Vertreter MMTS Kwidzyn durch. Beste Werfer der Norddeutschen waren Teitur Einarsson, Johan Hansen und Emil Jakobsen mit jeweils sechs Treffern. Das Rückspiel findet am 4. Oktober in der Flensburger Arena statt. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 20:00 Uhr

Ellerhoop: Rettungshubschrauber bringt Verletzten in Klinik

Ein Paketbote wurde am Dienstagmittag bei einem Verkehrsunfall in Ellerhoop (Kreis Pinneberg) schwer verletzt. Der 20 Jahre alte Mann kam laut Feuerwehr mit seinem Transporter von einer Landstraße ab, landete in einem Maisfeld und wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die rund 35 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst befreiten ihn aus seiner Lage, anschließend wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Hamburg geflogen. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 20:00 Uhr

Ministerpräsident Günther kritisiert Absage der Ministerpräsidentenkonferenz

Nachdem das geplante Spitzentreffen zwischen den Regierungschefs der Länder und dem Bundeskanzler auf kommende Woche verschoben worden ist, hat Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) kritisiert, der Bund würde zu langsam agieren. Man habe nicht viel Zeit, sondern müsse jetzt Lösungen für die Menschen entwickeln, so Günther. Die Erwartungshaltung Schleswig-Holsteins sei, dass der Bund endlich konkretisiere, was ein Energiepreisdeckel bedeute und wo die Menschen konkret entlastet würden. Oppositionsführer Thomas Losse-Müller (SPD) hingegen kritisierte, der ständige Verweis Günthers auf den Bund sei falsch. Andere Länder seien bereits viel weiter wenn es um die Entlastung der Bürger gehe. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 20:00 Uhr

Juristin sagt im Stutthof-Prozess aus

Im Prozess gegen eine ehemalige KZ-Schreibkraft im Lager Stutthof bei Danzig ging es am Dienstag um die Frage, wie es dazu kam, dass die mittlerweile 97 Jahre alte Irmgard F. wegen Beihilfe zum Mord in 11.000 Fällen angeklagt wurde. Dazu war vor dem Landgericht Itzehoe eine Juristin als Zeugin geladen. Sie hatte zwischen 2014 und 2016 zu dem Lager-Komplex Stutthof ermittelt. Die Juristin hatte Archive nach Namen von KZ-Angestellten durchsucht, die vom Alter her noch leben könnten. Dabei stieß sie auch auf Irmgard F. Die Erkenntnisse leitete sie an die Staatsanwalt Itzehoe weiter. Aus ihrer Sicht waren Ermittlungen wegen des Verdachts auf Beihilfe zum Mord geboten. Die Juristin sagte aus, Irmgard F. und viele andere hätten viel früher angeklagt werden können. Dass Irmgard F. jetzt erst vor Gericht steht, so auch die Nebenklagevertreter, sei ein juristisches, politisches und gesellschaftliches Versagen. Für viele Opfer käme dieser Prozess viel zu spät. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 18:00 Uhr

Ministerien vernetzen sich für Gaskrise

In der Gaskrise will die Landesregierung die zuständigen Ministerien besser miteinander vernetzen. Deshalb hat sie einen sogenannten Interministeriellen Leitungsstab gegründet, der am Dienstag zum ersten Mal in Kiel tagte. Mit dabei sind Vertreter der zuständigen Ministerien. Sie sollen die Gasversorgung im Blick behalten und bei Problemen Lösungen erarbeiten, sagte Energiewendeminister Tobias Goldschmidt (Grüne). Da geht es zum Beispiel darum, dass Wärmeräume eingerichtet werden könnten, wenn im Winter Gas rationiert werden müsste. Was aber bislang an Fakten auf dem Tisch liegt, sieht für Minister Goldschmidt so aus, dass es "in diesem Winter gut gehen kann." Er rief Verbraucher erneut dazu auf, Gas einzusparen. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 18:00 Uhr

Boyens, Hase und Wübben mit Verdienstorden ausgezeichnet

Der langjährige schleswig-holsteinische Behindertenbeauftragte Ulrich Hase aus Rendsburg hat den Verdienstorden des Landes erhalten. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) zeichnete am Dienstag außerdem die Verlegerin Inken Boyens aus Heide und den Stifter und Mäzen Walter Wübben aus Köln mit dem Verdienstorden aus, wie die Staatskanzlei mitteilte. "Sie haben sich mit Ihrem jahrzehntelangen Wirken um die Gesellschaft verdient gemacht", so der Ministerpräsident. "Die Bedeutung Ihrer Arbeit kann kaum hoch genug eingeschätzt und gewürdigt werden." Die drei Persönlichkeiten seien Positiv-Beispiele, die seit vielen Jahren zeigen, dass es ein Miteinander in der Gesellschaft gibt. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 16:30 Uhr

Interner Bericht zu Vorwürfen gegen NDR in Kiel vorgelegt

Seit Wochen gibt es Vorwürfe gegen einzelne Führungskräfte des NDR-Landesfunkhauses in Schleswig-Holstein. Laut Medienberichten soll es Eingriffe in die politische Berichterstattung gegeben haben. Am Dienstag hat eine unabhängige Prüfgruppe des NDR ihren Bericht vorgestellt. NDR-Journalist Thomas Berbner, der unter anderem mit der Prüfung der Vorfälle beauftragt worden war, sieht keine Belege für einen "politischen Filter" im Landesfunkhaus. Laut dem Bericht sind journalistische Prinzipien nicht verletzt worden, allerdings gab es laut Berbner "einzelne Entscheidungen, die auch wir im Nachhinein kritisch sehen." Das Hauptproblem im Landesfunkhaus Kiel sehen die Prüfer in einem schlechten Betriebsklima und in mangelnder Kommunikation im Landesfunkhaus. In einer schriftlichen Stellungnahme teilte NDR-Intendant Joachim Knuth mit, es brauche nun einen kulturellen Wandel in der Führung, um das Vertrauen zurückzugewinnen. Der NDR eigene Prüfbericht ist unabhängig von der noch ausstehenden externen Aufarbeitung des Sachverhalts, die vom unabhängigen Landesrundfunkrat Schleswig-Holstein beauftragt ist. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 14:00 Uhr

Kiel: Lebenslängliche Haftstrafe für 33-Jährigen

Im Mordprozess um einen tödlichen Kopfschuss in Neumünster hat das Kieler Landgericht eine lebenslange Freiheitsstrafe verhängt. Das Schwurgericht sah es als erwiesen an, dass der 33 Jahre alte Angeklagte am vergangenen Neujahrsmorgen nach einem Streit einen anderen Mann überraschte und heimtückisch tötete. Dem Mord gingen laut Urteil ein Wohnungseinbruch, ein Verkehrsunfall, der Besuch von Silvesterpartys und ein Streit der beiden Männer voraus. Das Opfer war 31 Jahre alt und starb noch am Tatort, einer gemeinsam genutzten Wohnung. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 15:00 Uhr

Schiffswrack-Bergung aus der Trave wird Millionen kosten

Die Bergung des historischen Schiffswracks in der Lübecker Trave wird nach Einschätzung von Experten bis zu zwei Millionen Euro kosten. Das erklärten Archäologen aus Kiel bei einer Sondersitzung des Kulturausschusses. Um das Wrack aus dem Sediment der Trave zu bergen, muss eine Bergungsplattform in die Fahrrinne gebracht werden. Von hier würden dann Taucher starten und das Schiff in Einzelteilen an die Oberfläche holen. Das muss nach Ansicht der Wissenschaftler spätestens im Herbst oder im kommenden Frühjahr geschehen, weil sonst Muscheln das freigelegte Holz zersetzen könnten. Je länger Lübeck mit der Bergung warte, desto weniger werde von dem Fund übrig bleiben. Fraglich ist, wer für die Bergung aufkommt. Die Stadt hofft auf finanzielle Beteiligung. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 16:30 Uhr

Krankenhausgesellschaft in SH schlägt Alarm

Personalmangel, steigende Energiekosten und die Nachwehen der Corona-Pandemie - die Krankenhäuser im Land kämpfen mit mehreren Problemen. Die Krankenhausgesellschaft machte am Dienstag auf einer Pressekonferenz mit einer Kampagne auf den Druck aufmerksam, dem die Kliniken ausgesetzt sind. Die Krankenhausgesellschaft will grundlegende Reformen am Finanzierungssystem und fordert einen sofortigen Inflationsausgleich. Sonst drohten Insolvenzen oder Personalabbau. Laut Kerstin Ganskopf, Geschäftsführerin des Friedrich-Ebert-Krankenhauses (FEK) in Neumünster, können aktuell etwa zehn Prozent weniger Patientinnen und Patienten behandelt werden, da Personal fehlt. Auch die Energiekosten machen Ganskopf zu schaffen. Für das kommende Jahr rechnet das FEK mit einen Anstieg der Kosten um vier Millionen Euro - auf dann insgesamt sechs Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 16:30 Uhr

Zweitkleinste Gemeinde Deutschlands liegt in SH

In Schleswig-Holstein liegen die zweit- und drittkleinsten Gemeinden Deutschlands. Die kleinste Gemeinde Deutschlands war zum Jahresende 2021 Dierfeld in der Vulkaneifel mit neun Einwohnern. Die Gemeinde Wiedenborstel im Kreis Steinburg bleibt mit elf Einwohnern die kleinste Gemeinde Schleswig-Holsteins und gleichzeitig zweitkleinste Deutschlands. Die kleinste Gemeinde des Jahres 2020 landete dieses Mal auf Platz drei: Gröde auf der gleichnamigen Hallig brachte es zum Jahresende 2021 auf zwölf Bewohner. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 13:00 Uhr

Informationsveranstaltungen zur Grundsteuer

Zu den neuen Grundsteuer-Formularen veranstaltet das Finanzministerium noch bis zum 10. Oktober Informationsabende, unter anderem in Kiel, Lübeck und Flensburg. Vor allen die Frage nach Größe und Wert der Grundstücke bereitet vielen Kopfzerbrechen, erklärt Finanzbeamtin Sabine Liebig aus Elmshorn. Die Grundsteuer soll 2025 neu berechnet werden. Laut Finanzministerium haben inzwischen 26 Prozent der Grundstücksbesitzer in Schleswig-Holstein ihre Erklärung zu neuen Grundsteuer abgegeben. Die Frist zum Eintragen der Grundstücksdaten läuft am 31. Oktober ab. Die Termine für die Info-Veranstaltungen sind auf der Internetseite des Finanzministeriums zu finden. Eine Anmeldung ist erforderlich. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 07:00 Uhr

Apotheken schreiben Brandbrief an Lauterbach

In einem Brandbrief beschweren sich die Apotheken in Schleswig-Holstein bei Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD), weil sie den Krankenkassen bald einen höheren Rabatt für Medikamente geben sollen. Das bedeute für jede Apotheke einen zusätzlichen Verlust von 6.500 bis 7.000 Euro im Jahr, betont der Landesverband. Das sei existenzgefährdend, zumal die Apotheken auch steigende Energie- und Personalkosten stemmen müssten. Der Verband fordert von Lauterbach, den Abschlag nicht zu erhöhen, sondern im Gegenteil die Vergütung der Apothekerinnen und Apotheker anzuheben. Der Brief hat 1.300 Unterschriften. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 06:00 Uhr

Kommunen bekommen mehr Geld für Aufnahme von Geflüchteten

Das Land gibt den Kommunen mehr Geld für die Unterbringung und Integration von Flüchtlingen. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten Landesregierung und Kommunalverbände am Montagabend. Die Kommunen bekommen unter anderem acht Millionen Euro zusätzlich für das Herrichten von Gemeinschaftsunterkünften oder Wohnungen. Außerdem werden die Unterkunftskosten zum großen Teil vom Land übernommen, wenn Bundesgelder nicht ausreichen. Das Gesamtvolumen des Pakets beziffert das Land mit 95 Millionen Euro. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 06:00 Uhr

Bösdorf: Vater soll Sohn erstochen haben

Die Mordkommission in Kiel ermittelt nach dem gewaltsamen Tod eines Sechsjährigen in Bösdorf im Kreis Plön gegen den Vater des Jungen. Laut Staatsanwaltschaft steht der psychisch kranke Mann aus Hamburg in Verdacht, seinen Sohn in der Nacht auf Sonntag auf einem Campingplatz so schwer verletzt haben, dass er starb. Wegen der Erkrankung könnte der Mann schuldunfähig sein. Ein Gutachten soll Aufschluss geben. Der 39-Jährige hatte die Polizei selbst gerufen und gesagt, er habe seinen Sohn getötet. Der Rettungsdienst konnte nur noch den Tod des Sechsjährigen feststellen. Ein Richter wies den Vater in eine Fachklinik ein. Die Polizei will nun weitere Zeugen befragen und den Tathergang rekonstruieren. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 06:00 Uhr

