Stand: 27.09.2022 16:27 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Juristin sagt im Stutthof-Prozess aus

Im Prozess gegen eine ehemalige KZ-Schreibkraft im Lager Stutthof bei Danzig ging es am Dienstag um die Frage, wie es dazu kam, dass die mittlerweile 97 Jahre alte Irmgard F. wegen Beihilfe zum Mord in 11.000 Fällen angeklagt wurde. Dazu war vor dem Landgericht Itzehoe eine Juristin als Zeugin geladen. Sie hatte zwischen 2014 und 2016 zu dem Lager-Komplex Stutthof ermittelt. Die Juristin hatte Archive nach Namen von KZ-Angestellten durchsucht, die vom Alter her noch leben könnten. Dabei stieß sie auch auf Irmgard F. , die zwischen 1943 und 1945 für den Lagerkommandanten als Stenotypistin gearbeitet hatte. Die Erkenntnisse leitete sie an die Staatsanwalt Itzehoe weiter. Aus ihrer Sicht waren Ermittlungen wegen des Verdachts auf Beihilfe zum Mord geboten. Schon in den 50er und 60er-Jahren habe der Bundesgerichtshof geurteilt: Jeder, der für eine Institution arbeitet, in der systematischer Massenmord verübt wird, ist Teil des Systems. Die Juristin sagte aus, Irmgard F. und viele andere hätten viel früher angeklagt werden können. Dass Irmgard F. jetzt erst vor Gericht steht, so auch die Nebenklagevertreter, sei ein juristisches, politisches und gesellschaftliches Versagen. Für viele Opfer käme dieser Prozess viel zu spät. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 18:00 Uhr

70 Leute bei Infoveranstaltung zur Grundsteuer in Elmshorn

Bis zum 31. Oktober haben Grundstückseigentümer noch Zeit ihre Grundstücksdaten einzutragen. Dies stellt viele jedoch vor eine Herausforderung. Um dem entgegen zu wirken bietet das Finanzministerium in allen Kreisen Informationsveranstaltungen an. So auch am Montag in Elmshorn (Kreis Pinneberg). Vor rund 70 Leuten erklärte unter anderem die Finanzbeamtin Sabine Liebig, wo die größten Probleme liegen. Der Bedarf ist groß: "Am Telefon kommt oft die Frage nach dem Bodenrichtwert, oder die Anrufer haben Schwierigkeiten bei dem Eintragen von den Flurstücken. Ich habe mal gezählt, allein bei mir 67 Mal am Tag", sagte Liebig am Rande der Veranstaltung. Ähnliche Info-Abende gibt es noch bis zum 10. Oktober in Schleswig-Holstein, beispielsweise nächsten Mittwoch in Bad Segeberg. Außerdem helfen die Mitarbeiter der Finanzämter über einen Rückrufservice weiter. Und auf der Internetseite des Finanzministeriums gibt es ausführliche Informationen zum Thema. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 16:30 Uhr

Gasgeruch in Bad Bramstedt

Gasgeruch hat in Bad Bramstedt im Kreis Segeberg am Dienstagvormittag für einen Feuerwehreinsatz gesorgt. Anwohner sollten deshalb Fenster und Türen geschlossen halten, so die Rettungsleitstelle. Mittlerweile ist die Ursache gefunden. Nach Angaben der Polizei war bei Quarnstedt ein Geruchsstoff ausgetreten, der Erdgas beigemischt wird, damit Lecks entdeckt werden können. Gesundheitsgefahr hat demnach nicht bestanden. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 11:00 Uhr

Arved Fuchs ist zurück in Flensburg

Der Polarforscher Arved Fuchs aus Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) ist zurück in Flensburg. Am Montagabend lief er zusammen mit seiner Crew, an Bord der "Dagmar Aen" in Flensburg ein. Damit endet seine Expedition "Ocean Change 2022" nach knapp einem Monat. Am kommenden Sonnabend wird Arved Fuchs bei einer Veranstaltung in Hamburg über seine Reise berichten. Ende Juli musste Fuchs die Expedition unterbrechen, nachdem er wegen einer Darmblutung in Island notoperiert wurde. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 08:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 26.9.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Pinneberg bei 236,2 der Kreis Stormarn meldet einen Wert von 232,3 und der Kreis Segeberg 323,1. Die landesweite Inzidenz liegt bei 295,0. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 08:30 Uhr

Regionale Nachrichten aus dem Studio Norderstedt

Das Studio Norderstedt liefert jeden Werktag um 8.30 Uhr und 16.30 Uhr Nachrichten für die Region. Die Reporter berichten aus Südholstein aus den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn.

Archiv 2 Min Regionalnachrichten aus dem Studio Norderstedt 8:30 Uhr Die Reporter berichten aus Südholstein sowie den Kreisen Pinneberg, Segeberg und Stormarn - jeden Werktag um 08.30 und 16.30 Uhr. 2 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Welle Nord | Nachrichten für Schleswig-Holstein | 27.09.2022 | 16:30 Uhr