Dithmarscher Kohltage 2024: Infos zu Märkten, Führungen und Festen Stand: 16.09.2024 17:49 Uhr Zum Programm der Dithmarscher Kohltage gehören auch 2024 Führungen, Mitmachaktionen und Verköstigungen rund um das Gemüse. Sie finden vom 17. bis zum 22. September 2024 im ganzen Kreis statt.

Los geht es am Dienstag (17.9.) um 10 Uhr mit dem feierlichen Kohlanschnitt auf dem Kopfkohl-Zuchtbetriebs Rijk Zwaan in Marne. Mit dabei sind nicht nur die beiden Kohlregentinnen Solveigh Wiborg und Luisa Hanssen, sondern auch Anne Benett-Sturies, Staatsekretärin im schleswig-holsteinischen Landwirtschaftsministerium, Dithmarschens Kreispräsidentin Ute Borwieck-Dethlefs (CDU) sowie Landrat Thorben Schütt (CDU). Der Betrieb feiert sein 100-jähriges Bestehen und lädt deshalb auch zu einem Tag der offenen Tür ein.

Kohl-Events auch in Wesselburen, Brunsbüttel, Lunden, Heide und Büsum

Wie der Kohl geerntet und weiterverarbeitet wird sehen Besucher im KOHLOSSEUM in Wesselburen. Jeden Tag ab 10 Uhr werden stündlich Führungen in der Krautwerkstatt angeboten. Morgen öffnet von 10 bis 18 Uhr der Bauernmarkt auf dem Gustav-Meyer-Platz in Brunsbüttel. Am Donnerstag von 8 bis 12 Uhr lädt der Kohlmarkt in Lunden auf dem Gänsemarkt ein. Ab 11 Uhr öffnet in Heide auf dem Marktplatz das Kohlfestzelt mit Bewirtung und Bauernmarkt. In Marne läuft am Freitag und Sonnabend jeweils von 12 Uhr bis Mitternacht das Stadtfest. Kohlmärkte am Wochenende öffnen in Büsum am Sonnabend ab 11 Uhr auf dem Ankerplatz; in Marne auf dem Südermarkt jeweils von 11 bis 17 Uhr.

