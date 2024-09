Stand: 19.09.2024 07:28 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Europäischer Minderheitenkongress startet in Husum

In Husum (Kreis Nordfriesland) startet der 68. Kongress der Föderalistischen Union Europäischer Nationalitäten (FUEN). Bis zu 270 Gäste werden im Husumhus erwartet. Die Dachorganisation setzt sich für die Rechte und Interessen von 113 Völkern und Minderheiten in Europa ein. Bei der Versammlung wird der Jahresbericht vorgestellt. Auch auf dem Programm stehen Besuche im Multimar Wattforum in Tönning, dem Nordfriisk Institut und der Schule Risem Schölj. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2024 07:00 Uhr

Baubranche sucht beste Nachwuchsgesellen in SH

Die Baubranche sucht in Elmshorn (Kreis Pinneberg) die besten Nachwuchsgesellen in Schleswig-Holstein. Konkret geht es bei den Landesmeisterschaften im Handwerk um die Berufe Zimmermann, Fliesenleger und Maurer. Insgesamt 25 Gesellinnen und Gesellen sind dabei. Sie haben sich qualifiziert, weil sie in ihrem jeweiligen Handwerk einen besonders guten Abschluss gemacht haben. Nach Angaben der Bauwirtschaft im Norden müssen die Handwerkerinnen und Handwerker abhängig von ihrer Branche eine anspruchsvolle Aufgabe erfüllen. Diese erfahren sie aber erst mit Beginn des Wettbewerbs. Eine Jury entscheidet, wer Sieger ist und sich für den Bundeswettbewerb qualifiziert. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2024 07:00 Uhr

Brennender Linienbus auf A215 bei Kiel

Um kurz vor fünf ist am Donnerstagmorgen auf der A215 bei Kiel-Mitte in Richtung Neumünster ein Linienbus in Brand geraten. Der Fahrer konnte nach Polizeiangaben den Bus unverletzt verlassen, außer ihm war niemand im Fahrzeug. Es handelte sich um einen Motorbrand. Die rechte Spur war zwischen Kiel-Mitte und dem Kreuz Kiel-West gesperrt. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2024 06:00 Uhr

Innen- und Rechtsausschuss befragt Samadzade

Im Innen- und Rechtsausschuss des Landtages ist am Mittwoch die frühere Staatssekretärin Marjam Samadzade befragt worden. Sie musste im Herbst vergangenen Jahres gehen, weil sie auf Social Media einen israelkritischen Post geliked und weiterverbreitet hatte. Bei der Befragung schilderte sie unter anderem, wie es schon davor im Zusammenhang mit einer geplanten Antidiskriminierungsstelle im Ministerium zu einem Zerwürfnis mit Ministerin Aminata Touré (Grüne) gekommen sei und erhob zum Teil schwere Vorwürfe auch bezüglich der Umstände ihres Ausscheidens. Die Opposition sieht weiteren Klärungsbedarf. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2024 06:00 Uhr

Itzehoe: Prozess gegen Mann wegen sexuellen Missbrauchs von Stieftochter

Vor dem Amtsgericht Itzehoe ist ein 33-Jähriger aus Lägerdorf (Kreis Steinburg) angeklagt. Er soll 2019 mit seiner Stieftochter, die zum Tatzeitpunkt 15 Jahre alt war, Geschlechtsverkehr gehabt haben. Das Mädchen soll dabei schwanger geworden sein. Der gemeinsame Sohn wurde im Juli 2020 geboren. | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2024 05:30 Uhr

Mann mit Bunsenbrenner löst Polizeieinsatz aus

Ein Mann in Bönebüttel im Kreis Plön hat unabsichtlich einen Polizeieinsatz ausgelöst. Mehrere Anrufer hätten laut Polizei berichtet, in der Nähe der örtlichen Grundschule einen Mann mit einem Gewehr gesehen zu haben. Die Einsatzkräfte umstellten das Schulgelände und Teile eines angrenzenden Feldes. Doch anstelle eines Mannes mit einem Gewehr trafen sie einen Mann, der mit einem Bunsenbrenner hantiert hatte. Offenbar hätten die Zeugen den Brenner mit einer Langwaffe verwechselt, teilte die Polizei mit. Der Schulbetrieb war während des Polizeieinsatzes uneingeschränkt weitergegangen. | NDR Schleswig-Holstein 18.09.2024 20:00 Uhr

Wetter: Sonniges Spätsommerwetter in SH

Nachdem sich der Frühnebel auflöst, wechseln sich Sonne und Wolken ab. Im Lauenburgischen ist eher Regen möglich, meist bleibt es aber trocken. Am freundlichsten ist es von Nordfriesland bis Dithmarschen. Höchstwerte: 19 Grad an der Geltinger Bucht (Kreis Schleswig-Flensburg) bis 24 Grad in Büchen (Kreis Herzogtum Lauenburg). | NDR Schleswig-Holstein 19.09.2024 07:00 Uhr

