Bösdorf: Vater soll sechsjährigen Sohn auf Campingplatz erstochen haben

Stand: 26.09.2022 12:26 Uhr

Auf einem Campingplatz in Bösdorf ist in der Nacht zu Sonntag ein sechsjähriger Junge erstochen worden. Sein Vater alarmierte die Polizei und gab an, sein Kind selbst getötet zu haben, berichten die Ermittler.