Nachrichten aus Kiel, Rendsburg-Eckernförde, Neumünster, Plön

Krankenhausgesellschaft in SH schlägt Alarm

Personalmangel, steigende Energiekosten und die Nachwehen der Corona-Pandemie - die Krankenhäuser im Land kämpfen mit mehreren Problemen. Die Krankenhausgesellschaft machte am Dienstag auf einer Pressekonferenz mit einer Kampagne auf den Druck aufmerksam, dem die Kliniken ausgesetzt sind. Die Krankenhausgesellschaft will grundlegende Reformen am Finanzierungssystem und fordert einen sofortigen Inflationsausgleich. Sonst drohten Insolvenzen oder Personalabbau. Laut Kerstin Ganskopf, Geschäftsführerin des Friedrich-Ebert-Krankenhauses (FEK) in Neumünster, können aktuell etwa zehn Prozent weniger Patientinnen und Patienten behandelt werden, da Personal fehlt. Doch auch die Energiekosten machen Ganskopf zu schaffen. Für das kommende Jahr rechnet das FEK mit einen Anstieg der Kosten um vier Millionen Euro - auf dann insgesamt sechs Millionen Euro. Das UKSH habe zwar längerfristige Energieverträge, doch auch das UKSH sucht Wege um Energie zu sparen. Unter anderem sollen alle Neubauten nun Solaranlagen bekommen, teilte ein Sprecher mit. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 16:30 Uhr

Polizei Neumünster sucht Zeugen nach mutmaßlichem Straßenrennen

Nach einem Verkehrsunfall vor genau einer Woche sucht die Polizei in Neumünster nun Zeugen. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von 100.000 Euro. Ein Straßenrennen könne der Grund für den Zusammenprall von zwei Fahrzeugen gewesen sein, vermuten die Beamten. Laut Polizei war ein 24-Jähriger mit seinem Fahrzeug am Dienstag gegen kurz vor 15 Uhr auf der Boostedter Straße stadteinwärts unterwegs und wollte einen Wagen überholen. Er touchierte diesen jedoch, sodass sich sein Wagen überschlug und auf dem Dach landete. Der 24-Jährige wurde leicht verletzt, der Fahrer des anderen Wagens blieb unverletzt. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 08:30 Uhr

Ordenverleihung in Rendsburg

Ulrich Hase bekam am Dienstag den Verdienstorden des Landes Schleswig-Holstein. Hase wird für seinen Dienst als erster Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderungen geehrt. Er übte das Amt ab 1995 zunächst ehrenamtlich, später dann hauptamtlich bis zum vergangenen Jahr aus. Für seine Arbeit wird der Rendsburger nun durch Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) ausgezeichnet. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 08:30 Uhr

Die regionalen Corona-Inzidenzen

In Kiel liegt die Corona-Inzidenz bei 247,7, im Kreis Rendsburg-Eckernförde bei 364,8, in Neumünster bei 261,6 und im Kreis Plön bei 323,1 (Stand: 26.9.). Die landesweite Inzidenz liegt aktuell bei 295,0. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 08:30 Uhr

