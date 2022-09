Stand: 27.09.2022 10:05 Uhr Nachrichten aus Ostholstein, Lauenburg, Lübeck

Demonstration für die Rechte der Frauen im Iran

Das Forum für Migrantinnen und Migranten in der Hansestadt hat für Dienstag 17 Uhr zu einer Kundgebung für die Rechte der Frauen im Iran aufgerufen. Hintergrund der Proteste: In Irans Hauptstadt Teheran wurde vor zwei Wochen eine 22-jährige Frau von der Sittenpolizei festgenommen, weil sie nach deren Ansicht das Kopftuch nicht korrekt getragen habe. Auf dem Weg ins Gefängnis wurde sie brutal geschlagen, fiel wenig später ins Koma und verstarb. Nicht nur im Iran gehen seitdem tausende Menschen auf die Straße, um gegen die Regierung und für Frauenrechte zu demonstrieren. Organisator Aydin Candan (SPD) sagte: "Wir fordern alle demokratischen Kräfte und friedliebende Lübecker auf mit uns am Klingenberg zusammenzukommen und Solidarität mit den Frauen im Iran und in aller Welt zu zeigen." | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 16:30 Uhr

Schiffswrack-Bergung aus der Trave wird Millionen kosten

Die Bergung des historischen Schiffswracks in der Lübecker Trave wird nach Einschätzung von Experten bis zu 2 Millionen Euro kosten. Das erklärten Archäologen aus Kiel bei einer Sondersitzung des Kulturausschusses. Um das Wrack aus dem Sediment der Trave zu bergen, muss eine Bergungsplattform in die Fahrrinne gebracht werden. Von hier würden dann Taucher starten und das Schiff in Einzelteilen an die Oberfläche holen. Das muss nach Ansicht der Wissenschaftler spätestens im Herbst oder im kommenden Frühjahr geschehen, weil sonst Muscheln das freigelegte Holz zersetzen könnten. Je länger Lübeck mit der Bergung warte, desto weniger werde von dem Fund übrig bleiben. Fraglich ist nun, wer für die bis zu 2 Millionen Euro teure Bergung aufkommt. Die Stadt hofft auf finanzielle Beteiligung. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 16:30 Uhr

Schleswig-Holsteins FDP fordert Änderung des Jagdrechts

Die FDP Schleswig-Holstein hat eine Senkung des Schutzstatus für Wölfe gefordert. Notwendig seien laut Partei Wolfsausschlussgebiete an der Küste und in Regionen mit Weidetierhaltung. Im August berichtete das Umweltministerium, dass sich eine Wölfin im Sachsenwald im Lauenburgischen nieder gelassen hat. Am Freitag will der Landtag über eine Aufnahme des Wolfs in das Jagdrecht beraten. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 16:30 Uhr

Kommunen bekommen finanzielle Hilfe für die Unterbringung von Flüchtlingen

Die Landesregierung wird die Kommunen in Schleswig-Holstein bei den Kosten der Aufnahme, Unterbringung und Versorgung von Schutzsuchenden aus der Ukraine stärker finanziell unterstützen. Dies kündigte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) an. Die Kosten der Unterkunft sollen den Kommunen nicht nur in Höhe der vom Bund bereitgestellten 17 Millionen Euro erstattet werden, das Land will auch einen Großteil der eventuell darüber hinausgehenden Kosten tragen. In Lübeck allein werden die Kosten für die Notunterkünfte für Ukraine-Flüchtlinge auf rund 800.000 Euro geschätzt. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 08:30 Uhr

Hund verstirbt nach Unfall in Lübeck

Nach Angaben der Polizei geriet ein 54-jähriger Fahrer auf der Adalbert-Stifter-Straße im Stadtteil Sankt Jürgen bereits am Samstag von der Straße ab und beschädigte zwei geparkte Autos. Eines davon wurde beim Aufprall zehn Meter auf den Gehweg geschoben. Im Kofferraum des Unfallfahrers befand sich ein ungesicherter Hund, der bei dem Unfall schwer verletzt wurde. Das Tier musste nach einer Untersuchung beim Tierarzt eingeschläfert werden. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 08:30 Uhr

Regionale Corona-Zahlen

In der Stadt Lübeck liegt die Corona-Inzidenz aktuell (Stand 26.09.) bei 333,4. Im Kreis Ostholstein liegt der Wert bei 365,8, Herzogtum-Lauenburg verzeichnet 227,6. Landesweit liegt die Inzidenz bei 295,0. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 08:30 Uhr

