Stellvertretender Leiter des Polizeireviers Heide Thomas Schulz geht in Rente

Nach 47 Jahren bei der Polizei geht Heides bekanntester Polizist Thomas Schulz in den Ruhestand. Am 30. September ist sein letzter Arbeitstag. Schulz war die meiste Zeit in Dithmarschen tätig - unter anderem in Brunsbüttel und fast 20 Jahre als stellvertretender Revierleiter in Heide. Schulz bekam von seinen Kollegen bereits am Montag eine Überraschung. Einen Flur direkt zur modernisierten neuen Polizei-Wache haben die Kollegen in "Thomas Schulz-Gang" umbenannt. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 16:30 Uhr

Seenotretter kommen Familie auf ehemaligen Fischkutter zu Hilfe

Seenotretter haben am Sonntagabend vor der Dithmarscher Küste den Untergang eines zum Wohnschiff umgebauten Kutters verhindert. An Bord war eine vierköpfige Familie, darunter ein zwölfjähriges Mädchen. Die Familie war am Sonntag auf dem 24 Meter langen Schiff rund viereinhalb Kilometer vor Büsum unterwegs, als der umgebaute Kutter den Grund berührte und in Schieflage geriet. Die Seenotretter konnten Wasser abpumpen und den Untergang des Schiffes verhindern. Anschließend konnten die Helfer das Schiff in den Büsumer Hafen schleppen. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 08:30 Uhr

Westküsten-Vogelkiek im Nationalpark Wattenmeer

Nirgendwo in Europa sind zu dieser Jahreszeit so viele Vögel unterwegs wie im norddeutschen Wattenmeer. Deshalb gibt es beim Westküsten-Vogelkiek noch bis zum 3. Oktober zahlreiche Möglichkeiten, diese Tierwelt in der Region gemeinsam mit anderen Vogelfreunden kennenzulernen. Während der Zugzeiten im Frühjahr und Herbst machen an der Westküste zehn bis zwölf Millionen Vögel Station. Martin Kühn vom Nationalpark Wattenmeer sagte: "Die meisten Vögel sieht man definitiv zwei Stunden vor Hochwasser bis zwei Stunden danach. Dann treibt sozusagen der Wasserstand die Vögel bis an die Küste und an die Hochwasserrastplätze." | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 08:30 Uhr

Schlägerei in Itzehoe

In Itzehoe (Kreis Steinburg) haben sich am Wochenende am Theodor-Heuss-Platz zwei junge Männergruppen geschlagen. Nachdem die Beteiligten Schreckschusswaffen einsetzten, alarmierten zwei Passantinnen die Polizei. Im Anschluss bedrohten drei der Männer die beiden Zeuginnen. Die Polizei fasste das Trio und stellte in der Nähe des Tatorts Schreckschusswaffen sicher. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 08:30 Uhr

Regionale Corona-Zahlen

Im Kreis Steinburg liegt die Corona-Inzidenz derzeit (Stand 26.09.) bei 325,6. Im Kreis Dithmarschen liegt der Wert bei 297,1, Nordfriesland verzeichnet 322,3. Die landesweite Inzidenz in Schleswig-Holstein beträgt 295,0. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 08:30 Uhr

