Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

HP&P will in Schleswig "Die Freiheit" weiter ausbauen

Mitten in Schleswig liegt das Baugebiet "Die Freiheit", auf dem seit dem Abzug der Bundeswehr vor 18 Jahren bereits einiges gebaut wurde. Doch Teile des Areals liegen weiterhin brach. 2030 könnten hier aber zusätzlich mehr als 2.000 Menschen wohnen. Für die zwei verbleibenden Abschnitte besteht jetzt Baurecht. 700 Millionen Euro will das Unternehmen HP&P investieren. Es hat am Dienstag den aktuellen Stand seiner Pläne vorgestellt, die unter anderem ein Kulturhaus, eine Kita, ein Hotel und eine Seniorenresidenz beinhalten. Eigentumswohnungen sollen ab 4000 Euro pro Quadratmeter verkauft werden. Im Abschnitt, der ans dänische Gymnasium grenzt, sind die Bauarbeiten bereits im Gange. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 16:30 Uhr

Vergrößerung der nordfriesischen Kreisverwaltung wird teurer als erwartet

Die nordfriesische Kreisverwaltung in Husum soll sich vergrößern. Dies wird jedoch teurer als erwartet. Die Kosten für den zusätzlichen Bau nahe dem jetzigen Standort des Kreistags steigen von 38 auf 45 Millionen Euro, so die Pressestelle der Kreisverwaltung. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 16:30 Uhr

Erneuter Pkw-Brand in Flensburg

In Flensburg hat am frühen Dienstagmorgen erneut ein Auto gebrannt. Laut Rettungsleitstelle stand in einer Garage an einem Hochhaus im Stadtteil Engelsby ein Wagen in Flammen. Das Fahrzeug wurde komplett zerstört. Verletzt wurde niemand. Es handelt sich bereits um das 19. Pkw-Brand in Flensburg innerhalb weniger Wochen. Die Polizei geht in den bisherigen Fällen von Brandstiftung aus. Die Polizei sucht nun Zeugen. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 11:00 Uhr

Stadtwerke Flensburg kündigen Gas-Kunden außerhalb von SH

Die Stadtwerke Flensburg stellen den Gasvertrieb für 45.000 Privatkunden außerhalb von Schleswig-Holstein ein. Ein Sprecher sagte, die Risiken seien aufgrund der aktuellen Marktlage zu hoch. Die Kündigungen würden in diesen Tagen verschickt. Verträge in denen die Stadtwerke längerfristige Preisgarantien gegeben haben, werden aber weiterhin eingehalten. Die 6.800 Erdgaskunden in Schleswig-Holstein werden weiter beliefert, versichern die Stadtwerke. Auch bei ihnen stehe das Unternehmen zu vereinbarten Preisgarantien. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 08:30 Uhr

Fünf Millionen Euro Hilfsfonds für Nordfriesland

Der Hauptausschuss in Nordfriesland hat erste Details zum geplanten fünf Millionen Euro Hilfsfonds besprochen. Mit dem Geld sollen Bürger in Nordfriesland in Notlagen aufgrund der Energiekrise unterstützt werden, um etwa ein Abschalten von Strom oder Gas zu verhindern. Allerdings hat der Kreistag am Freitag beschlossen, nur in den Fällen Geld bereit zu stellen, wenn die Hilfen von Bund und Land nicht greifen. Landrat Florian Lorenzen (CDU) sagte zum weiteren Vorgehen: "Über die genaue Ausgestaltung wird sich der Hauptausschuss in den nächsten Wochen intensive Gedanken machen und Ende Oktober Beschlüsse fassen. Angedacht ist es auch, dass die Tafeln eine Unterstützung bekommen." | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 08:30 Uhr

Arved Fuchs ist zurück in Flensburg

Der Polarforscher Arved Fuchs aus Bad Bramstedt (Kreis Segeberg) ist zurück in Flensburg. Am Montagabend lief er zusammen mit seiner Crew, an Bord der "Dagmar Aen" in Flensburg ein. Damit endet seine Expedition "Ocean Change 2022" nach knapp einem Monat. Am kommenden Sonnabend wird Arved Fuchs bei einer Veranstaltung in Hamburg über seine Reise berichten. Ende Juli musste Fuchs die Expedition unterbrechen, nachdem er wegen einer Darmblutung in Island notoperiert wurde. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 08:30 Uhr

Ganztägiger Streik bei Vestas

Die IG Metall hat alle 1.700 Beschäftigten des Windanlagenherstellers Vestas in Deutschland für Dienstag zu einem ganztägigen Warnstreik aufgerufen. Von dem Streik betroffen ist auch die Verwaltung in Husum mit rund 150 Mitarbeitern. Die Gewerkschaft kämpft für einen Tarifvertrag. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 08:30 Uhr

B5-Sperrung um einen Tag verschoben

Zwischen Hattstedt und Struckum (Beide Kreis Nordfriesland) wird die Bundesstraße 5 aufgrund des Wetters erst am Mittwoch voll gesperrt, voraussichtlich von 7.30 bis 14 Uhr. Der Radweg bleibt während der Sperrung passierbar. Ursprünglich waren die Instandhaltungsarbeiten für Dienstag angekündigt. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 08:30 Uhr

Corona-Inzidenzen der Region

Im Kreis Nordfriesland liegt die Inzidenz aktuell bei 322,3, im Kreis Schleswig-Flensburg bei 276,3 und in der Stadt Flensburg bei 334,7 (Stand: 27.9.). Die landesweite Inzidenz liegt aktuell bei 295,0. | NDR Schleswig-Holstein 27.09.2022 08:30 Uhr

