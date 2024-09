VfL Bochum gegen Holstein Kiel - Das Duell der Punktlosen Stand: 19.09.2024 12:46 Uhr Holstein Kiel wartet in der Fußball-Bundesliga noch immer auf den ersten Punktgewinn. Am Sonnabend soll dieser gelingen - und wäre auch äußerst wichtig: Gegner VfL Bochum hat auf der Habenseite ebenfalls noch die Null stehen.

Was macht man mit einer 1:6-Niederlage? Am besten schnell vergessen und den Blick wieder nach vorne richten. Das taten sie auch bei Holstein Kiel nach der Abreibung gegen Rekordmeister Bayern München am vergangenen Sonnabend.

"Können das Spiel gegen Bayern einordnen"

"Die Stimmung ist weit weg von schlecht. Wir sind gut drauf, wissen um die Aufgabe, die ansteht. Wir können das Spiel gegen Bayern einordnen", sagte Holstein-Trainer Marcel Rapp am Donnerstag und betonte mit Blick auf die Partie beim VfL Bochum: "Wenn man guckt, welcher Gegner uns erwartet, sollte der Anspruch da sein, drei Punkte zu holen."

Kiels Trainer Rapp: Kein Endspiel

Ähnlich dürften die Gedanken beim Ruhrpott-Club sein, schließlich treffen am Sonnabend (15.30 Uhr, im Livecenter bei NDR.de) zwei Mannschaften aufeinander, die um den Klassenerhalt kämpfen werden und noch auf das erste Erfolgserlebnis in dieser Saison warten.

Eine gewisse Brisanz hat die Partie deshalb schon, obwohl Rapp die Bedeutung nicht zu hoch hängen wollte: "Ich bin weit davon weg, zu sagen: 'Wir müssen gewinnen' oder 'Es ist ein Endspiel'. Es gibt danach immer noch genug Spiele. Trotzdem haben wir den Anspruch plus die Überzeugung, dass wir da hinfahren und die drei Punkte holen."

Bernhardsson und Skrzybski zurück im Training

Die personelle Lage ist gut beim Aufsteiger. Während der Woche stiegen mehrere Profis wieder ins Training ein, sodass bis auf den langzeitverletzen Colin Kleine-Bekel wohl alle Spieler zumindest eine Option für den Kader sind.

Vor allem im Angriff gibt es für Rapp in Alexander Bernhardsson und Steven Skrzybski, der in dieser Saison bislang noch nicht zum Einsatz kam, wohl wieder Alternativen. "Natürlich wünsche ich mir, dass sie zurückkommen. Aber sie sollen auch gesund bleiben und nicht nur für ein Spiel reinkommen. Deswegen müssen wir da vorsichtig sein", betonte Rapp.

