Neue Details im Entführungsfall Havetoft bekannt

Nach einer Entführung mit anschließendem Suizid am Sonnabend in Havetoft (Kreis Schleswig-Flensburg) liegen die genauen Umstände noch im Dunkeln. Auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein teilte die Polizei mit, dass ein Mann gegen 13 Uhr seine Ex-Freundin auf dem Rendsburger Thormannplatz ins Auto gezerrt hatte. Es wurde aber nur örtlich nach ihm gefandet. Die beiden Polizisten, die infolge des Notrufs in Havetoft eintrafen, hätten somit nichts von der Entführung gewusst, schreibt die Landespolizeidirektion. Der Mann soll dort behauptet haben, die Schusswunde der schwer verletzten Frau sei Folge eines Unfalls. Die Beamten erlaubten ihm auf die Toilette zu gehen, wo er sich dann erschoss. Alle weiteren Details zum Ablauf werden laut Landespolizeidirektion noch untersucht. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2022 06:00 Uhr

Lindaunis-Brücke ab sofort für Autos auch Sonnabend und Sonntag gesperrt

Die Klappbrücke Lindaunis ist nun doch schon ab sofort auch an Wochenenden für den Autoverkehr gesperrt - aus Sicherheitsgründen. Das hat die Deutsche Bahn mitgeteilt. Ursprünglich war geplant, die Brücke erst von Mitte September an sonnabends und sonntags für Pkw zu sperren. Laut Bahn hat sich allerdings herausgestellt, dass der Bau der Behelfshaltestellen auf beiden Seiten der Schlei nicht bei laufendem Autoverkehr umgesetzt werden kann. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2022 06:00 Uhr

Touré lädt zu Kita-Gipfel

Was beschäftigt die, die täglich mit Kitas zu tun haben, dort arbeiten, die Kita leiten oder ihre Kinder hinbringen? Diese Fragen beschäftigen heute einen Kita-Gipfel, zu dem Sozialministerin Aminata Touré (Grüne) eingeladen hat. Eltern, Kinder, Fach- und Leitungskräfte von Kitas sowie Verbände und Interessengemeinschaften diskutieren dabei in Neumünster in verschiedenen Workshops. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2022 12:00 Uhr

Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas: Gemischte Reaktionen

Die angekündigte Senkung der Mehrwertsteuer auf Gas sorgt in Schleswig-Holstein für gemischte Reaktionen. Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) begrüßte die Maßnahme, doch es gibt auch Kritik: Von Entlastung könne nicht gesprochen werden, sagt Ann Sophie Mainitz vom Mieterbund Schleswig-Holstein. Denn die Energiepreise seien extrem hoch und eine große Mehrbelastung für die Bürger. Auch Stefan Kooths vom Kieler Institut für Weltwirtschaft sieht die Maßnahme kritisch: Es werde die Breite entlastet, aber für die Menschen, die am dringendsten Geld brauchen, habe der Staat am Ende nichts mehr übrig. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2022 06:00 Uhr

Landesbeauftragte: Preiserhöhungen treffen Menschen mit Behinderung stark

Hilfen wie die Energie-Pauschale seien ein Tropfen auf den heißen Stein: Die Landesbeauftragte für Menschen mit Behinderung, Michaela Pries, warnt vor den Folgen steigender Preise für Strom und Gas für Menschen mit Behinderung. Viele von ihnen seien besonders hart getroffen, sagt Pries. "Wir alle wissen, die Preisspirale dreht sich weiter, und das wird gerade schwer für Geringverdiener - und zu denen gehören Menschen mit Behinderung sehr häufig." | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2022 06:00 Uhr

Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt auf 362,9

Die Corona-Inzidenz in Schleswig-Holstein sinkt weiter. Die Zahl der registrierten Neuinfektionen je 100.000 Menschen binnen sieben Tagen lag nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 18.8.) bei 362,9. Am Donnerstag haben die Gesundheitsämter 1.505 neue Corona-Infektionen gemeldet. Die höchste Inzidenz hat die Stadt Flensburg mit 470,8. Im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 wurden laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle drei neue Todesfälle gemeldet. Deren Gesamtzahl liegt damit bei 2.790. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2022 06:00 Uhr

Das Wetter: Regen, Gewitter und schwül

Heute im Südosten des Landes zeitweise stark bewölkt, gebietsweise gibt es Schauer oder Regen mit Schwerpunkt zwischen dem Lauenburgischen und Ostholstein. Mitunter gewittert es auch, zwischendurch auch mal länger trocken. An der Nordsee sowie von Dithmarschen und Nordfriesland bis nach Angeln gibt es nur wenige Schauer. Dabei schwül mit Temperaturen zwischen maximal 22 Grad in Hörnum auf Sylt und 27 Grad in Wedel. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2022 06:00 Uhr

