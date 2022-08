Stand: 19.08.2022 11:38 Uhr Nachrichten aus Pinneberg, Segeberg, Stormarn

Quickborn: Schwimmkurse können doch weitergehen

Die laufende Schwimmausbildung im Freibad von Quickborn (Kreis Pinneberg) kann nun doch beendet werden. Wie die DLRG mitteilte, springt eine Fachkraft ein, damit das Becken zumindest für die aktuellen Kurse genutzt werden kann. Das Freibad in Quickborn hatte die Saison wegen zu vieler erkrankter Mitarbeiter am Mittwoch vorzeitig beenden müssen. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2022 08:30 Uhr

Abschnitt der B432 in Norderstedt ab heute voll gesperrt

Von heute an wird in Norderstedt (Kreis Segeberg) ein Abschnitt der B432 zwischen Müllerstraße und der Feuerwache Glashütte voll gesperrt. Grund dafür sind umfangreiche Sanierungsarbeiten. Es werden neue Kabel verlegt und die Kanalisation sowie Rad- und Gehwege erneuert. Die Vollsperrung wird voraussichtlich bis zum Frühjahr andauern, so der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr. Es gibt eine Umleitung. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2022 08:30 Uhr

"Pferdefest des Nordens" startet in Bad Segeberg

Reiterinnen und Reiter kommen an diesem Wochenende in Bad Segeberg zusammen, um sich in unterschiedlichen Disziplinen zu messen. Dazu gibt es großes Rahmenprogramm rund um den Reitsport. In den vergangenen beiden Jahren war das Turnier wegen Corona ausgefallen. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2022 08:30 Uhr

Trockenheit macht Bäumen in Südholstein zu schaffen

Die Trockenheit der letzten Wochen sorgt nicht nur für viele Flächenbrände, auch Bäume leiden unter den hohen Temperaturen. So sind derzeit zum Beispiel in Pinneberg Mitarbeiter des Fachdienstes Grünflächen verstärkt unterwegs, um Bäume zu wässern. Dies geschieht mit bis zu 20.000 Litern Wasser pro Tag. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2022 16:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 18.08.) liegt die Corona-Inzidenz im Kreis Pinneberg bei 322,0, der Kreis Stormarn meldet einen Wert von 291,8 und der Kreis Segeberg 388,4. Die landesweite Inzidenz liegt bei 362,9. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2022 19:30 Uhr

