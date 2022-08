Stand: 19.08.2022 11:55 Uhr Nachrichten aus Nordfriesland, Schleswig-Flensburg, Flensburg

Gemeinde Handewitt fordert mehr klimaneutrale Busse auf stillgelegter Bahnstrecke

Seit über 40 Jahren ist die Bahnstrecke Niebüll-Flensburg stillgelegt. Ein Teil der Schienen liegt aber noch. Die Gemeinde Handewitt fordert nun mit einer Resolution das Land auf, die Bahnstrecke endgültig aufzugeben und stattdessen noch mehr Wasserstoffbusse auf die Strecke zu bringen. Handewitts Bürgermeister Thomas Rasmussen (parteilos) plädiert für eine klimaneutrale Buslinie - eine Reaktivierung der Bahn würde zu lange dauern. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2022 08:30 Uhr

Neue Details im Entführungsfall Havetoft bekannt

Nach einer Entführung mit anschließendem Suizid am Sonnabend in Havetoft (Kreis Schleswig-Flensburg) liegen die genauen Umstände noch im Dunkeln. Auf Anfrage von NDR Schleswig-Holstein teilte die Polizei mit, dass ein Mann gegen 13 Uhr seine Ex-Freundin auf dem Rendsburger Thormannplatz ins Auto gezerrt hatte. Es wurde aber nur örtlich nach ihm gefandet. Die beiden Polizisten, die infolge des Notrufs in Havetoft eintrafen, hätten somit nichts von der Entführung gewusst, schreibt die Landespolizeidirektion. Der Mann soll dort behauptet haben, die Schusswunde der schwer verletzten Frau sei Folge eines Unfalls. Die Beamten erlaubten ihm auf die Toilette zu gehen, wo er sich dann erschoss. Alle weiteren Details zum Ablauf werden laut Landespolizeidirektion noch untersucht. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2022 06:00 Uhr

Lindaunis-Brücke für Autos auch sonnabends und sonntags dicht

Die Klappbrücke Lindaunis nun doch schon ab sofort auch an Wochenenden für den Autoverkehr gesperrt - aus Sicherheitsgründen. Das hat die Deutsche Bahn mitgeteilt. Ursprünglich war geplant, die Brücke erst von Mitte September an sonnabends und sonntags für PKW zu sperren. Laut Bahn hat sich allerdings herausgestellt, dass der Bau der Behelfshaltestellen auf beiden Seiten der Schlei nicht bei laufendem Autoverkehr umgesetzt werden kann. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2022 06:00 Uhr

Regionales Corona-Update: Flensburg mit landesweit höchster Inzidenz

Nach Angaben der Landesmeldestelle (Stand 18.08.) liegt die Corona-Inzidenz in der Stadt Flensburg mit 470,8 am höchsten landesweit. Für den Kreis Schleswig-Flensburg wurde eine Inzidenz von 425,9 gemeldet, im Kreis Nordfriesland 351,5. Die landesweite Inzidenz liegt aktuell bei 362,9. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2022 19:30 Uhr

