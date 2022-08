Stand: 19.08.2022 11:40 Uhr Nachrichten aus Dithmarschen, Steinburg, Südliches Nordfriesland

Gemeinsame Forschungsprojekte mit Hochschule Flensburg

Der Kreis Nordfriesland und die Hochschule Flensburg wollen ihre gemeinsamen Forschungs- und Lehraktivitäten an der Westküste ausbauen. Dazu fand jetzt in Husum ein erstes Gespräch zwischen Landrat, Wirtschaftsförderung des Kreises und Klinikum Nordfriesland statt. Im Fokus stehen zunächst Lehr- und Forschungsprojekte im Bereich der Elektromobilität. Nordfrieslands Landrat Florian Lorenzen (CDU) sieht in der geplanten intensiveren Zusammenarbeit mit der Hochschule Flensburg ein Potential, dem zunehmenden Fachkräftemangel an der Westküste entgegenzuwirken. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2022 08:30 Uhr

14 langjährige Blutspender geehrt

Schleswig-Holsteins Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) hat 14 Bürgerinnen und Bürger für regelmäßiges Blutspenden ausgezeichnet. Sie bekamen dafür die Ehrennadel des Landes Schleswig-Holstein. Ausgezeichnet wurden unter anderem Hilke Hess aus Brokstedt, Eckart Gerdt aus Horst (beide Kreis Steinburg), Angelika Ihfe aus Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen), sowie Bärbel Litty aus Schülp (Kreis Rendsburg-Eckernförde). Die Ministerin bedankte sich bei den Blutspendern, Blutspenden sei für die medizinische Versorgung im Land absolut unverzichtbar, so von der Decken. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2022 08:30 Uhr

Drachenbootrennen in Friedrichsstadt startet morgen

Begleitet von den traditionellen lauten Trommelschlägen treten am Sonnabend (20.08.) 16 Mannschaften beim Drachenbootfestival gegeneinander an. Rund um die Regattastrecke auf dem Westersielzug in Friedrichstadt (Kreis Nordfriesland) ist ein buntes Rahmenprogramm geplant. Gegen 18 Uhr beginnt das Finale. | NDR Schleswig-Holstein 19.08.2022 08:30 Uhr

Mögliche Route von neuer Stromautobahn vorgestellt

Nach "Südlink" ist eine zweite Stromautobahn von Schleswig-Holstein nach Nordrhein-Westfalen geplant. Der sogenannte Korridor B soll grünen Strom auf zwei Achsen transporteiren: einmal von Wilhelmshaven nach Hamm und außerdem von Heide (Kreis Dithmarschen) über Wewelsfleth (Kreis Steinburg) gut 440 Kilometer nach Polsum in Nordrhein-Westfalen. Dazu sind mehrere Infoveranstaltungen geplant. Anmerkungen von Bürgern, Anwohnern und Unternehmen sollen später in das Planfeststellungsverfahren mit einfließen. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2022 16:30 Uhr

Regionales Corona-Update

Aktuell liegt die Corona-Inzidenz (Stand 18.08.) im Kreis Dithmarschen bei 467,3, für den Kreis Nordfriesland wurde der Wert 351,5 gemeldet. Der Kreis Steinburg hat eine Inzidenz von 435,6. Die Sieben-Tage-Inzidenz in Schleswig-Holstein liegt aktuell bei 362,9. | NDR Schleswig-Holstein 18.08.2022 19.30 Uhr

