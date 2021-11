Stand: 14.11.2021 10:43 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

Schleswig-Holstein gedenkt Kriegsopfern zum Volkstrauertag

In ganz Schleswig-Holstein finden heute Gedenkveranstaltungen, Kranzniederlegungen und Gottesdienste anlässlich des Volkstrauertages statt. Er gehört zu den "stillen Feiertagen": Seit 1922 erinnert er an die Opfer von Kriegen und Gewalt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.11.2021 09:00

Test-Pflicht für alle Besucher in Pflegeheimen

In Schleswig-Holstein müssen von heute an auch geimpfte oder genesene Besucher und Besucherinnen von Pflegeeinrichtungen ein negatives Corona-Testergebnis vorlegen. Die Landesregierung habe die Testpflichten verschärft, um die Einrichtungen besser zu schützen und gleichzeitig offenzuhalten, heißt es in einer Mitteilung. Auch genesene und geimpfte Beschäftigte müssen demnach alle drei Tage getestet werden. Nicht geimpfte Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen müssten sich weiterhin täglich testen lassen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.11.2021 08:00

Junger Mann stirbt bei Unfall nahe Dannewerk

Bei einem Verkehrsunfall nahe Dannewerk im Kreis Schleswig-Flensburg ist am Sonnabend ein 19-Jähriger gestorben. Drei weitere junge Menschen wurden nach Angaben der Polizei verletzt. Der 19-Jährige kam aus noch nicht geklärter Ursache mit seinem Wagen von der Straße ab und prallte mit dem Fahrzeug gegen einen Baum. Der junge Mann wurde lebensgefährlich verletzt und starb später im Krankenhaus. Sachverständige klären jetzt die Unfallursache. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.11.2021 08:00

SG Flensburg-Handewitt besiegt die Rhein-Neckar Löwen deutlich

Die SG Flensburg-Handewitt hat in der Handball-Bundesliga den zweiten Heimsieg innerhalb einer Woche gefeiert. Gegen die Rhein-Neckar Löwen gab es am Sonnabend einen 31:26 (17:11)-Erfolg. Ebenfalls erfreulich für die Norddeutschen: Rückraumspieler Magnus Röd feierte nach überstandener Verletzung sein Saisondebüt. Die Halle in Flensburg war fast ausverkauft. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.11.2021 08:00

Lübeck: 2G-Regel gilt ab morgen in vielen Bereichen

Ab morgen gilt in Lübeck die 2G-Regel: In vielen Bereiche der Stadtverwaltung, in Bibliotheken, Museen, in die Volkshochschule, in Schwimmbäder, ins Theater und in die Musik- und Kongresshalle kommen dann nur noch Genesene und Geimpfte. Bürgermeister Jan Lindenau (SPD) begründete diesen Schritt mit der aktuell hohen Inzidenz. Ausgenommen von der 2G-Regel sind außerschulische Bildungsangebote, wenn der Teilnehmerkreis im Wesentlichen unverändert bleibt und alle Teilnehmenden eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Auch Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren sind ausgenommen. Ebenfalls nicht betroffen sind Personen, die sich aus medizinischen und gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.11.2021 08:00

Corona: Inzidenz steigt auf 97,9 in SH

Die Sieben-Tage-Corona-Inzidenz ist in Schleswig-Holstein weiter gestiegen - auf nun 97,9 (Vortag: 95,5). Die Landesmeldestelle wies am Sonnabend (Stand: 19.18 Uhr) 325 Neuinfektionen innerhalb eines Tages aus, es kam kein neuer Todesfall hinzu. Seit Beginn der Pandemie wurden damit weiterhin 1.751 Tote im Zusammenhang mit Covid-19 registriert. Am höchsten war die Sieben-Tage-Inzidenz im Land den Angaben nach in Neumünster mit 127,7, gefolgt von Kiel mit 122,9. Der niedrigste Wert wurde in Ostholstein mit einer Inzidenz von 70,0 verzeichnet. Die Zahl der Patientinnen und Patienten, die mit einer Corona-Infektion im Krankenhaus liegen, blieb im Vergleich zum Vortag stabil bei 104: 25 von ihnen wurden auf Intensivstationen behandelt, 21 mussten beatmet werden. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 14.11.2021 08:00

Wetter: Dichte Wolken

Heute Nachmittag gibt es oft dichte Wolken und stellenweise geringen Sprühregen. Vor allem in den südlichen Landesteilen sind aber neben dichten Wolken vorübergehend auch Auflockerungen möglich, dann teils mit ein wenig Sonne und meist trocken. Die Höchstwerte erreichen 9 Grad in Tolk (Kreis Schleswig-Flensburg) bis 10 Grad in Hohwacht (Kreis Plön).

