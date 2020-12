Stand: 30.12.2020 07:06 Uhr Schleswig-Holstein aktuell: Nachrichten im Überblick

THW Kiel nach Erfolg gegen Barcelona Champions-League-Sieger

Der THW Kiel ist zum vierten Mal Champions-League-Sieger. Der deutsche Handball-Rekordmeister gewann das Endspiel des Final Fours der Saison 2019/2020 in Köln gegen den FC Barcelona mit 33:28 (19:16). | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.12.2020 06:00

Bahnstrecke Kiel - Lübeck: Züge fahren wieder

Der Zugverkehr zwischen Kiel und Lübeck ist am Morgen wieder angelaufen. Nach Angaben der Bahn haben Fachleute die Stellwerksstörung repariert. Von Sonntagnachmittag an bis gestern Abend ging auf der Strecke nichts mehr, die Bahn hatte ersatzweise Busse auf der Strecke eingesetzt. Ursprünglich war das Unternehmen davon ausgegangen, dass die Züge frühestens morgen wieder rollen können. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.12.2020 07:00

411 Todesfälle in Zusammenhang mit Corona

Die Gesundheitsämter in Schleswig-Holstein haben 483 neue Corona-Fälle (Stand 29.12.) an das Land gemeldet. Laut der aktuellen Statistik der Landesmeldestelle gab es im Zusammenhang mit der Viruserkrankung Covid-19 bisher 411 Todesfälle, siebzehn mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz für Schleswig-Holstein beträgt nach diesen Daten 81,7. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.12.2020 07:00

Prien: Beratungen über Schulbetrieb am Wochenende

Bildungsministerin Karin Prien (CDU) hat die Forderungen zurückgewiesen, jetzt sehr schnell zu entscheiden, wie der Schulunterricht ab 11. Januar aussehen soll. "In Schleswig-Holstein werden wir am Wochenende nach Gesprächen mit unseren wissenschaftlichen Beratern intern beraten, wie das Infektionsgeschehen im Land zu bewerten und welche Schlussfolgerungen daraus für den Schulbetrieb zu ziehen sind", erklärte sie am Dienstag. Am Montag folgen nach Priens Angaben dann die Beratungen in der Kultusministerkonferenz und in der Koalition zur Vorbereitung der Beratungen der Kanzlerin mit den Ministerpräsidenten am kommenden Dienstag. Erst dann solle eine Entscheidung über die Schule getroffen werden. Nach aktuellem Stand beginnen die Schulen am Donnerstag und Freitag kommender Woche mit Distanzlehre. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.12.2020 06:00

Böllerbastelei: 19-Jähriger bei Explosion schwer verletzt

Nach einer Explosion am Dienstagvormittag in einem Wohngebiet in Eckernförde ermittelt die Kriminalpolizei. Nach ersten Erkenntnissen soll ein junger Mann in einem Wintergarten in der Cäcilienstraße mit Chemikalien experimentiert haben. Daraufhin gab es eine Explosion, die so schwer war, dass der Wintergarten völlig zerstört wurde. Der 19-Jährige wurde mit schweren Verbrennungen in eine Spezialklinik nach Lübeck geflogen. Nach Angaben der Polizei wollte er offenbar Böller herstellen. Der Bund hatte den Verkauf von Feuerwerkskörpern und Böllern in diesem Jahr verboten. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.12.2020 05:30

Corona-Impfung: Erste Termine schnell vergeben

Die Terminvergabe für Schutzimpfungen gegen das Coronavirus hat gestern in Schleswig-Holstein mit sehr hoher Beteiligung begonnen. Bereits nach drei Stunden waren die mehr als 15.000 Termine für die erste buchbare Woche ab 4. Januar laut Gesundheitsminister Heiner Garg ausgebucht. Termine werden zunächst wochenweise vergeben. Somit sind Buchungen für die Impfzentren auch erst wieder ab kommender Woche Dienstag (5.1.) möglich. Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit des Impfstoffes können berechtigte Personen erst nach und nach einen Termin bekommen. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 30.12.2020 06:00

Wetter: Stark bewölkt bei bis zu 6 Grad

Heute ist es überwiegend stark bewölkt. Nördlich des Nord-Ostsee-Kanals gibt es zeitweise schauerartigen Regen, in den südlichen und östlichen Landesteilen neben gelegentlichen Regen- oder Schneeregenschauern lange trockene Phasen - bei maximal 4 Grad in Trappenkamp bis 6 Grad in Dagebüll. Der Wind weht oftmals mäßig, an der See auch frischer aus Südwest bis West mit starken Böen. Feierabendtemperatur um 18 Uhr: 4 Grad in Bordesholm und 5 Grad in Heide. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 29.12.2020 06:00

