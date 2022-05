Stand: 13.05.2022 09:30 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

20 Kilogramm Cannabis in Pinneberg gefunden

Bei einer Durchsuchungsaktion in Pinneberg hat die Polizei am Mittwoch rund 20 Kilogramm Cannabisprodukte bei einem jungen Mann entdeckt. Außerdem wurden mehrere Messer und 11.000 Euro Bargeld gefunden, so ein Sprecher der Polizei. Das Amtsgericht Itzehoe hat Haftbefehl gegen den 28-Jährigen erlassen. Der Mann sitzt jetzt in Untersuchungshaft. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2022 08:30 Uhr

Neue Kita-Plätze für Norderstedt

Norderstedt (Kreis Segeberg) möchte auch weiterhin attraktiv für Familien sein. Am Donnerstagabend entschied der Jugendhilfeausschuss rund 150 neue Kita- und Krippen-Plätze zu schaffen. Dafür sind in der Stadt zwei neue Kita-Einrichtungen angedacht, eine ist bereits geplant. Insgesamt sollen rund 11 Millionen Euro investiert werden, so der Jugendhilfeausschuss. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2022 08:30 Uhr

Urteil im Prozess um Messerstecherei in Elmshorn

Im Prozess um eine Messerstecherei in der Elmshorner Fußgängerzone ist das Urteil gefallen. Der Angeklagte muss wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung für vier Jahre und drei Monate ins Gefängnis, so eine Sprecherin des Landgerichts Itzehoe. Der Mann hatte im September 2020 einem seiner Opfer drei Mal in den Rücken gestochen und es lebensgefährlich verletzt sowie ein weiteres Opfer schwer verprügelt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2022 08:30 Uhr

1.200 Ungeimpfte in der Pflege

Mehr als 1.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Pflegeberufen in den Kreisen Stormarn, Segeberg und Pinneberg sind nicht gegen Corona geimpft. Das haben Sprecher der Kreise auf Nachfrage mitgeteilt. Mehr als 500 davon kommen allein aus dem Kreis Segeberg. Die Personen sollen jetzt ihre Aufgaben genau beschreiben, um mögliche Ansteckungsgefahren zu klären. Im Kreis Pinneberg sind 380 Pflegende nicht geimpft, im Kreis Stormarn 330. Berufsverbote wurden bislang nicht ausgesprochen. Aus dem Kreis Segeberg heißt es aber, dass einigen Angestellten gekündigt wurde oder sie gekündigt haben. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 12.05.2022 16:30 Uhr

Corona-Update für die Region

Die Corona-Inzidenzen in der Region (Stand 12.5.): Nach Angaben der Landesmeldestelle meldet der Kreis Stormarn eine Sieben-Tage-Inzidenz von 666,2. Für den Kreis Segeberg liegt der Wert bei 665,8 und im Kreis Pinneberg bei 551,9. Die landesweite Inzidenz liegt bei 700,1. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 13.05.2022 08:30 Uhr

