Stand: 28.03.2022 10:12 Uhr Nachrichten aus Pinneberg / Segeberg / Stormarn

Kreis Stormarn: Drei Millionen Euro für die Flüchtlings-Versorgung

Der Kreis Stormarn hat knapp drei Millionen Euro für die Finanzierung der Versorgung der Flüchtlinge aus der Ukraine beschlossen. Das Geld soll in die Unterbringung und Versorgung der Menschen sowie in Ausrüstung des Katastrophenschutzes fließen, heißt es vom Kreis. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.03.2022 08:30 Uhr

Spendenlauf in Elmshorn

Mit der Benefizaktion "Run for Peace" wollen engagierte Elmshorner im Kreis Pinneberg Spenden für die Flüchtlinge aus der Ukraine sammeln. Dazu hatten sie für gestern zu einen Lauf für den Frieden aufgerufen. Nach eigenen Angaben der Organisatoren haben sich mehrere Hundert Personen und Firmen an dem Lauf beteiligt. Zusätzlich kann noch bis Dienstag kann gespendet werden. Bisher kamen rund 3.500 Euro für den Ortsverband des Kinderschutzbundes Elmshorn. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.03.2022 08:30 Uhr

Rümpel: Reetdachhaus nicht mehr bewohnbar

Ein Reetdachhaus in Rümpel im Kreis Stormarn ist nach einem Brand nicht mehr bewohnbar - 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr waren dort für Löscharbeiten fast den ganzen Sonntag im Einsatz. Das Feuer war am Morgen im Dachstuhl ausgebrochen, durch das Löschwasser seien auch das Erd- und Obergeschosse des Hauses erheblich beschädigt worden. Die Schadensumme liegt laut Polizei im sechsstelligen Bereich. Die genaue Brandursache ist nicht klar, die Kriminalpolizei ermittelt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.03.2022 08:30 Uhr

A24: Vollsperrung nach Unfall aufgehoben

Bei einem Verkehrsunfall sind am Sonntagmittag auf der A24 in Richtung Berlin zehn Menschen verletzt worden, darunter vier Kinder. Zwei der Menschen erlitten bei dem Unfall bei Witzhave (Kreis Stormarn) schwere Verletzungen, wie ein Polizeisprecher am Montagmorgen mitteilte. Die Verletzten seien in Krankenhäuser gebracht worden. Auch ein Rettungshubschrauber sei im Einsatz gewesen. An dem Unfall waren fünf Fahrzeuge beteiligt. Nähere Hintergründe zum Unfallhergang waren zunächst nicht bekannt. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.03.2022 08:00 Uhr

Corona-Inzidenzen regional

Im Kreis Pinneberg liegt die Sieben-Tage-Inzidenz laut Landesmeldestelle bei einem Wert von 837,6, im Kreis Segeberg bei 1.085,6 und im Kreis Stormarn bei 1.376,8. | Sendedatum NDR Schleswig-Holstein 28.03.2022 08:30 Uhr

