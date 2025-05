Stand: 13.05.2025 11:06 Uhr Heiligenhafen bekommt einen neuen Strand

Hochwasser und Stürme haben in den vergangenen Monaten große Teile des Strandes auf dem Steinwarder in Heiligenhafen (Kreis Ostholstein) weggespült. Von Dienstag (13.5.) an rollen deshalb wieder die Lastwagen. Denn kurz vor Start der Badesaison wird frischer Sand aus einem Kieswerk in der Gemeinde Malente an die Ostsee geliefert. Sand aus der Ostsee aufzuspülen, wäre zu aufwändig und zu teuer, sagt Heiligenhafens Tourismusleiter, Eike Doyen. Er rechnet mit bis zu 350 Lkw-Ladungen. Der Sand soll rund 370.000 Euro kosten. Bei der Aufschüttung gehe es auch um Küstenschutz. Der Dünenfuß sei freigelegt und müsse nun wieder mit Sand bedeckt werden, so Doyen. Die Arbeiten sollen insgesamt etwa zehn Tage dauern.

