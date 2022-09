Cybergrooming - Gefahr im Chat: Unterrichtsmaterial für Lehrkräfte Lehrkräfte finden in dieser Unterrichtseinheit Texte, Materialien und Methodenhinweise, um Schülerinnen und Schüler der Mittelstufe mit dem Thema Cybergrooming vertraut zu machen. Die Leitfrage dieses Moduls lautet: Was ist Cybergrooming und wie kann ich mich schützen?

In diesem Modul geht es um Cybergrooming: Schüler*innen sollen lernen, dass Cybergrooming bedeutet, dass Erwachsene gezielt Kinder und Jugendliche über das Internet ansprechen, um sie später zu sexuellen Handlungen zu bewegen. Zudem sollen Schüler*innen erkennen, dass Täter*innen vor allem dort nach ihren Opfern suchen, wo junge Menschen online unterwegs sind und sich mit ihren Freund*innen austauschen - in sozialen Netzwerken, auf Online- und Gaming-Plattformen. Schüler*innen sollen Warnzeichen erkennen können und wissen, dass Cybergrooming eine Straftat ist. Schließlich sollen Schüler*innen verstehen, dass es wichtig ist, offen über dieses Thema zu sprechen, und lernen, an wen sie sich wenden können.

Triggerwarnung! Hinweis für Lehrerinnen und Lehrer In diesem Lernmodul geht es um sexuellen Missbrauch. Informieren Sie sich bitte, wie Sie diesen bei Schüler*innen ihrer Klassen erkennen können. Seien Sie während der Lerneinheit sensibel für auffälliges Verhalten und im Nachhinein ansprechbar für Fragen! Verweisen Sie auf Hilfsangebote in der Schule und Umgebung. Informationen dazu finden Sie bei der Unabhängigen Beauftragten für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs und im digitalen Grundkurs für Lehrkräfte "Was ist los mit Jaron?".

Hilfe-Telefon sexueller Missbrauch: (0800) 22 55 530

Lernziel: Gefahren durch Netzwerke und Plattformen einschätzen können

Die Leitfrage dieses Moduls lautet: Was ist Cybergrooming und wie kann ich mich schützen? Die Schüler*innen sollen lernen, was sich hinter dem Begriff Cybergrooming verbirgt. Sie sollen zudem verstehen, dass es sich bei den Täter*innen in der Regel um Erwachsene handelt, die sich als Gleichaltrige ausgeben, um mit Minderjährigen in Kontakt zu kommen - um sie dann zu sexuellen Handlungen zu überreden.

In diesem Artikel geben wir einen kurzen Überblick über das vorhandene Unterrichtsmaterial. Das komplette Lernmodul zum Thema "Cybergrooming - was ist das und wie kann ich mich schützen?" können Sie als pdf herunterladen. Die Lehrerversion umfasst Angaben zum Lernziel, Methodenhinweise und Antwortmöglichkeiten. Die Schülerversion beinhaltet Informationstexte und Aufgaben. Das Material kann modular genutzt werden.

Inhalte dieses Lernmoduls für den Schulunterricht

Was ist Cybergrooming?

Wo passiert Cybergrooming?

Wie gehen Täter*innen genau vor?

Wie kann ich mich vor Cybergrooming schützen?

Wer hilft mir?

Ist Cybergrooming strafbar?

In diesem Lernmodul verwendete Materialien

ZDFtivi (YouTube-Video): Cybergrooming für Kinder erklärt (für jüngere Schüler*innen)

Video von einfach.Medien: Cybergrooming in Chats (für ältere Schülerinnen)

Bundeskriminalamtes (YouTube-Video): Cybergrooming - Was ist das?

Landesmedienanstalt NRW (YouTube-Video): Cybergrooming und Belästigung im Internet - so können sich Kinder schützen

Landesmedienanstalt NRW (Zebra): Cybergrooming-Quiz

Juuuport: Cybergrooming - sexuelle Gewalt im Internet

Klicksafe: Cybergrooming - Hilfe bei sexueller Belästigung von Kindern

Schau hin: Was ist Cybergrooming?

Unabhängige Beauftragte für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs: Sexuelle Gewalt im Internet

ZAPP (YouTube-Video): Cybergrooming: Wie Pädophile Kinderchats missbrauchen

Report Mainz (YouTube-Video): Viele junge Tatverdächtige beim Cybergrooming

Hessenschau (YouTube-Video): Jasmin wurde Opfer von Cybergrooming und sexualisierter Gewalt

WDR.de: Cybergrooming - Wie Opfer sich besser gegen Pädophile wehren können

NDR.de: Gefahr Cybergrooming: Worauf Eltern achten können

